Центробанк может переехать в бизнес-центр «Оружейный»

К зданию у Центробанка особые требования: комплекс должен быть построен не позднее 2010 г., в нем должно быть не более 30 этажей. Таким условиям соответствует лишь один объект – бизнес-центр «Оружейный» в Оружейном переулке, который принадлежит Сбербанку и «Мегафону», утверждают управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, партнер Colliers International Станислав Бибик и директор по продажам офисов Knight Frank Ирина Артемова. В остальных свободных объектах, например в башне «Евразия» в «Москва-сити» или в «Кутузовском, 32», больше этажей.