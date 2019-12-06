Экономика

Центробанк может переехать в бизнес-центр «Оружейный»

Это единственное здание, которое соответствует запросам ЦБ, говорят эксперты
Анна Холявко Антон Филатов Анна Еремина Анна Михеева
Анна Холявко Антон Филатов Анна Еремина Анна Михеева
Центробанк ищет новое здание, но с Неглинной не прощается /Евгений Разумный / Ведомости

Новое здание ЦБ подыскивает себе уже пару лет, но куда именно он собирается переехать, до сих пор не известно. Подробности появились в документации о проведении Центробанком торгов на поиск здания – площадью 100 000–160 000 кв. м и в пределах Третьего транспортного кольца. Эта информация размещена на сайте «Сбербанк АСТ», который выступает организатором торгов. Как указано в лотовой документации, регулятор планирует приобрести этот объект.

К зданию у Центробанка особые требования: комплекс должен быть построен не позднее 2010 г., в нем должно быть не более 30 этажей. Таким условиям соответствует лишь один объект – бизнес-центр «Оружейный» в Оружейном переулке, который принадлежит Сбербанку и «Мегафону», утверждают управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, партнер Colliers International Станислав Бибик и директор по продажам офисов Knight Frank Ирина Артемова. В остальных свободных объектах, например в башне «Евразия» в «Москва-сити» или в «Кутузовском, 32», больше этажей.

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