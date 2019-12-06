Центробанк может переехать в бизнес-центр «Оружейный»
Новое здание ЦБ подыскивает себе уже пару лет, но куда именно он собирается переехать, до сих пор не известно. Подробности появились в документации о проведении Центробанком торгов на поиск здания – площадью 100 000–160 000 кв. м и в пределах Третьего транспортного кольца. Эта информация размещена на сайте «Сбербанк АСТ», который выступает организатором торгов. Как указано в лотовой документации, регулятор планирует приобрести этот объект.
К зданию у Центробанка особые требования: комплекс должен быть построен не позднее 2010 г., в нем должно быть не более 30 этажей. Таким условиям соответствует лишь один объект – бизнес-центр «Оружейный» в Оружейном переулке, который принадлежит Сбербанку и «Мегафону», утверждают управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, партнер Colliers International Станислав Бибик и директор по продажам офисов Knight Frank Ирина Артемова. В остальных свободных объектах, например в башне «Евразия» в «Москва-сити» или в «Кутузовском, 32», больше этажей.