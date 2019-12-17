Отмена НДФЛ для малоимущих семей может принести пользу экономике

Освобождение малоимущих семей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) было бы «позитивно для экономики», сказал министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу»), отвечая председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В правительстве идет «серьезная дискуссия» на эту тему, сообщала Матвиенко в конце ноября и уточняла, что сама поддерживает идею. «Это разумное предложение, потому что разница в доходах у бедных и богатых очень высока», – объясняла она (цитата по «РИА Новости»). При профиците бюджета можно точечно смягчить налоговую политику для россиян с самым низким уровнем дохода, говорил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин еще в сентябре.