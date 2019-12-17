Отмена НДФЛ для малоимущих семей может принести пользу экономике
Освобождение малоимущих семей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) было бы «позитивно для экономики», сказал министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу»), отвечая председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В правительстве идет «серьезная дискуссия» на эту тему, сообщала Матвиенко в конце ноября и уточняла, что сама поддерживает идею. «Это разумное предложение, потому что разница в доходах у бедных и богатых очень высока», – объясняла она (цитата по «РИА Новости»). При профиците бюджета можно точечно смягчить налоговую политику для россиян с самым низким уровнем дохода, говорил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин еще в сентябре.
Доход ниже прожиточного минимума во II квартале 2019 г. получали 18,6 млн россиян, или 12,7% от всего населения, по данным Росстата. Это больше, чем годом ранее, когда за чертой бедности жили 12,5% населения.
НДФЛ с единой ставкой в 13% был введен в России в 2001 г. вместо прогрессивного налога (12–30%) в том числе для повышения сборов. Налог поступает в бюджеты регионов. По данным ФНС, на 1 ноября 2019 г. россияне заплатили более 3,7 трлн руб. этого налога.
Мера может помочь борьбе с неравенством, пришли к выводу аналитики Экономической экспертной группы, изучив в 2017 г. возможности реформы НДФЛ. Наибольший сглаживающий эффект на вертикальное неравенство оказывает переложение бремени налога на население с уровнем доходов в три раза выше среднего с одновременным освобождением малообеспеченных от уплаты НДФЛ, уверены они: чтобы достичь увеличения эффективной ставки на 1 п. п., требуется увеличение налоговой̆ ставки на население с высоким уровнем доходов (в три раза выше среднего) до 32,7%.
Неэкономический вариант поддержки априори не может привести ни к каким экономически полезным результатам, категорична директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. Люди эту помощь на себе практически не ощутят, потому что для одного человека сумма очень маленькая и повлиять на уровень жизни она не может, считает она: «Мера не исправит причину бедности, не поможет в покрытии расходов – это скорее акция моральной поддержки». А для регионов отмена НДФЛ на малоимущих будет существенным ударом, считает Храпылина.
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов уже комментировал эту тему, напоминает представитель министерства. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах», – говорил Силуанов в конце ноября (цитата по «РИА Новости»).
Вызывает вопросы сама идея, что федерация обсуждает уменьшение региональных доходов, не обсуждая компенсацию, удивляется старший директор Fitch Владимир Редькин. Региональные бюджеты сейчас в профиците, но не от того, что они стали больше зарабатывать, а от того, что они урезали все траты, которые только можно, объясняет он: «И неизвестно, надолго ли этот профицит сохранится».
Кроме того, подобное освобождение от НДФЛ может закончиться злоупотреблением со стороны недобросовестных граждан, которые будут скрывать доходы, чтобы не платить налоги, предупреждает Редькин. Государство по-прежнему не знает, как именно определять объективно нуждающихся людей и кого освобождать от налога, подтверждает Храпылина.