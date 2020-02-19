Национальный центр ГЧП оценил риски казны от концессии в 1,1 трлн рублей

По запросу Минфина Центр ГЧП предоставил оценку, что по действующим ГЧП и концессиям частные обязательства составляют примерно 1,5 трлн руб., уверяет представитель центра. Если учитывать, что большая часть этих инвестиций пока не возмещена за счет эксплуатации и платежей из бюджета, а также принять во внимание гипотетический сценарий, что одновременно произойдет расторжение сразу всех соглашений (что маловероятно), то совокупный риск для бюджетной системы России (с полной компенсацией понесенных расходов инвестора с учетом доходности) оценивается максимум в 1,1 трлн руб., а более реалистическая оценка – 600–700 млрд руб., говорит представитель центра.