Национальный центр ГЧП оценил риски казны от концессии в 1,1 трлн рублей
Вопрос, каковы риски бюджета, возникающие из-за участия в концессиях и проектах государственно-частного партнерства (ГЧП), возник во время обсуждения законопроекта о защите и поощрении капиталовложений.
В России никто не знает, сколько концессий и ГЧП подписано, признавал замминистра финансов Андрей Иванов – и предупреждал, что забалансовые риски, связанные с концессиями и ГЧП, оцениваются в 3 трлн руб. и они могут быть предъявлены к оплате. Представитель Минфина сообщил, что 3 трлн руб. – оценка Национального центра ГЧП. В его аналитическом обзоре говорится о 3422 проектах разного вида партнерства и бизнеса на 2,2 трлн руб. (входят концессии, ГЧП, госконтракты жизненного цикла, инвестиционные соглашения и аренда с инвестиционными обязательствами).
По запросу Минфина Центр ГЧП предоставил оценку, что по действующим ГЧП и концессиям частные обязательства составляют примерно 1,5 трлн руб., уверяет представитель центра. Если учитывать, что большая часть этих инвестиций пока не возмещена за счет эксплуатации и платежей из бюджета, а также принять во внимание гипотетический сценарий, что одновременно произойдет расторжение сразу всех соглашений (что маловероятно), то совокупный риск для бюджетной системы России (с полной компенсацией понесенных расходов инвестора с учетом доходности) оценивается максимум в 1,1 трлн руб., а более реалистическая оценка – 600–700 млрд руб., говорит представитель центра.
Риском для бюджета можно считать в первую очередь те компенсации, которые причитаются инвестору (или его кредиторам), уже осуществившему капитальные вложения, если пока они не окупились за счет эксплуатации объекта или иных источников, к моменту расторжения (завершения) соглашения, если такая ситуация возникает, объяснил представитель Центра ГЧП.
Единой утвержденной на государственном уровне или признанной ключевыми участниками рынка методики оценки условных обязательств, которые принимает на себя бюджет в концессионных и ГЧП-соглашениях, нет, комментирует представитель Национального центра ГЧП: любые оценки могут рассматриваться исключительно как экспертное мнение.
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру оценила бюджетные риски от концессий максимально в 320 млрд руб., а реально – в 260 млрд руб., если учитывать уже возвращенные инвестиции по купонам концессионных облигаций.
Минфин сейчас хочет ограничить предельные компенсации и срок, на который гарантируются стабильные условия проекта, что следует из предлагаемых правок в закон о концессиях, говорит замруководителя Аналитического центра при правительстве Александр Радуцкий, поэтому хотелось бы понимать, как Минфин рассчитывает изменить сумму бюджетных рисков и как именно он ее сейчас считает.
«Ведомости» ожидают ответа Минфина.