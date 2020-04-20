На 77% больше индивидуальных предпринимателей прекратили работу в марте

Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей и особенно такое ускоренное — негативный сигнал для экономики, это значит, что они не видят благоприятных перспектив, говорит профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. В марте в России уже начиналась эпидемия коронавируса и это успело сказаться на индивидуальных предпринимателях, объясняет он. Предприниматели видели сокращение спроса, поняли, что не смогут обеспечить свой бизнес, считает Щербаков. Мартовская статистика еще не может отражать реакцию на коронавирус и режим самоизоляции, спорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. По данным ФНС, общее число индивидуальных предпринимателей, оно с начала года сократилось лишь на 0,1%. Чтобы эпидемия сказалась на рынке труда и попала в статистику ФНС, должно пройти больше времени, считает он. Хотя в итоге самоизоляция может привести к сокращению занятости и ликвидации индивидуальных предпринимателей, говорит Гимпельсон.