На 77% больше индивидуальных предпринимателей прекратили работу в марте

На 77% больше индивидуальных предпринимателей прекратили работу в мартеЭто может быть следствием падения продаж
За март 2020 г. в России стало почти на 67 000 индивидуальных предпринимателей меньше, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Это на 77% больше, чем число предпринимателей, прекративших работу в марте 2019 г. Всего сейчас зарегистрировано 3,9 млн таких людей.
Резкое сокращение предпринимателей началось именно в марте. За два предыдущих месяца прекратили работу чуть больше 118 000 индивидуальных предпринимателей, что практически соответствует данным 2019 г. Новых предпринимателей в марте, напротив, появилось на 13,4% меньше, чем в марте 2019 г. (119 000 новых предпринимателей).
После ввода режима самоизоляции 42% индивидуальных предпринимателей временно приостановили работу, показал опрос Online Market Intelligence (OMI), проведенный 15 апреля по просьбе «Ведомостей». Еще 41% признался, что работать стало сложнее. 10% сказали, что не почувствовали изменений и только 7% ответили, что им стало легче работать в кризис.
По российским законам индивидуальные предприниматели – занятые люди, объяснял представитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Индивидуальный предприниматель, чтобы его признали безработным, сначала должен официально прекратить деятельность. Ему надо представить свидетельства о постановке на учет как индивидуального предпринимателя и снятии с учета, говорит представитель департамента. Если органы занятости в течение 10 дней с подачи заявления не могут найти соискателю подходящую работу, заявитель признается безработным и на 11-й день ему назначается пособие по безработице.
Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей и особенно такое ускоренное — негативный сигнал для экономики, это значит, что они не видят благоприятных перспектив, говорит профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. В марте в России уже начиналась эпидемия коронавируса и это успело сказаться на индивидуальных предпринимателях, объясняет он. Предприниматели видели сокращение спроса, поняли, что не смогут обеспечить свой бизнес, считает Щербаков. Мартовская статистика еще не может отражать реакцию на коронавирус и режим самоизоляции, спорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. По данным ФНС, общее число индивидуальных предпринимателей, оно с начала года сократилось лишь на 0,1%. Чтобы эпидемия сказалась на рынке труда и попала в статистику ФНС, должно пройти больше времени, считает он. Хотя в итоге самоизоляция может привести к сокращению занятости и ликвидации индивидуальных предпринимателей, говорит Гимпельсон.
Уже в начале марта был спад продаж, рассказывает индивидуальный предприниматель, владелец фитнес-клубов в Подмосковье Роман Астапов. Продажи сильно просели еще до предписания закрыть все фитнес-клубы. Но о ликвидации Астапов не думает, это могут сделать те индивидуальные предприниматели, у которых нет сотрудников, объясняет он. По Трудовому кодексу о ликвидации компании нужно предупредить сотрудников за два месяца, выплачивая в это время зарплату, а при увольнении выплатить еще один оклад.
Еще одной причиной ликвидации ИП может быть переход их в самозанятость, считает индивидуальный предприниматель, занимающийся антимонопольным консалтингом, Вадим Новиков. По данным ФНС, шестая часть самозанятых раньше была индивидуальными предпринимателями. Индивидуальные предприниматели платят 6% с доходов, или с доходов за вычетом расходов по ставке 15%. Для самозанятых ставка – 4-6% в зависимости от того, кому оказаны услуги или продан товар – человеку или компании. Данных об изменении числа самозанятых еще нет. «Ведомости» ожидают ответ представителя ФНС.