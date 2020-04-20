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На 77% больше индивидуальных предпринимателей прекратили работу в марте

Это может быть следствием падения продаж
Елизавета Базанова Екатерина Мереминская
Ускоренное прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей – плохой сигнал для экономики /Евгений Разный / Ведомости

За март 2020 г. в России стало почти на 67 000 индивидуальных предпринимателей меньше, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Это на 77% больше, чем число предпринимателей, прекративших работу в марте 2019 г. Всего сейчас зарегистрировано 3,9 млн таких людей.

Резкое сокращение предпринимателей началось именно в марте. За два предыдущих месяца прекратили работу чуть больше 118 000 индивидуальных предпринимателей, что практически соответствует данным 2019 г. Новых предпринимателей в марте, напротив, появилось на 13,4% меньше, чем в марте 2019 г. (119 000 новых предпринимателей).

После ввода режима самоизоляции 42% индивидуальных предпринимателей временно приостановили работу, показал опрос Online Market Intelligence (OMI), проведенный 15 апреля по просьбе «Ведомостей». Еще 41% признался, что работать стало сложнее. 10% сказали, что не почувствовали изменений и только 7% ответили, что им стало легче работать в кризис.

По российским законам индивидуальные предприниматели – занятые люди, объяснял представитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Индивидуальный предприниматель, чтобы его признали безработным, сначала должен официально прекратить деятельность. Ему надо представить свидетельства о постановке на учет как индивидуального предпринимателя и снятии с учета, говорит представитель департамента. Если органы занятости в течение 10 дней с подачи заявления не могут найти соискателю подходящую работу, заявитель признается безработным и на 11-й день ему назначается пособие по безработице.

Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей и особенно такое ускоренное — негативный сигнал для экономики, это значит, что они не видят благоприятных перспектив, говорит профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. В марте в России уже начиналась эпидемия коронавируса и это успело сказаться на индивидуальных предпринимателях, объясняет он. Предприниматели видели сокращение спроса, поняли, что не смогут обеспечить свой бизнес, считает Щербаков. Мартовская статистика еще не может отражать реакцию на коронавирус и режим самоизоляции, спорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. По данным ФНС, общее число индивидуальных предпринимателей, оно с начала года сократилось лишь на 0,1%. Чтобы эпидемия сказалась на рынке труда и попала в статистику ФНС, должно пройти больше времени, считает он. Хотя в итоге самоизоляция может привести к сокращению занятости и ликвидации индивидуальных предпринимателей, говорит Гимпельсон.

Уже в начале марта был спад продаж, рассказывает индивидуальный предприниматель, владелец фитнес-клубов в Подмосковье Роман Астапов. Продажи сильно просели еще до предписания закрыть все фитнес-клубы. Но о ликвидации Астапов не думает, это могут сделать те индивидуальные предприниматели, у которых нет сотрудников, объясняет он. По Трудовому кодексу о ликвидации компании нужно предупредить сотрудников за два месяца, выплачивая в это время зарплату, а при увольнении выплатить еще один оклад.

Еще одной причиной ликвидации ИП может быть переход их в самозанятость, считает индивидуальный предприниматель, занимающийся антимонопольным консалтингом, Вадим Новиков. По данным ФНС, шестая часть самозанятых раньше была индивидуальными предпринимателями. Индивидуальные предприниматели платят 6% с доходов, или с доходов за вычетом расходов по ставке 15%. Для самозанятых ставка – 4-6% в зависимости от того, кому оказаны услуги или продан товар – человеку или компании. Данных об изменении числа самозанятых еще нет. «Ведомости» ожидают ответ представителя ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных