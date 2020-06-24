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Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость

При введении прогрессивного налога лучше освободить от него беднейших людей, считают эксперты
Елизавета Базанова
Евгений Разумный / Ведомости

Спустя 20 лет после прихода к власти Владимир Путин отменил одну из своих первых реформ. С 2021 г. перестанет действовать единая 13%-ная ставка подоходного налога и Россия вернется к прогрессивной шкале, объявил президент. Для доходов свыше 5 млн руб. в год ставка вырастет до 15%.

Дополнительные поступления – 60 млрд руб. в год – будут «окрашены» в бюджете: их потратят на лечение детей с редкими заболеваниями, пообещал Путин. Вероятнее всего, эти деньги поступят в федеральный бюджет (НДФЛ – региональный налог. – «Ведомости») и затем будут распределены между регионами, рассказывает федеральный чиновник. Но главная цель не деньги, говорит другой чиновник, повышая нагрузку на состоятельных людей, власти рассчитывают удовлетворить запрос общества на социальную справедливость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных