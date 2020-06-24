Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость

Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливостьПри введении прогрессивного налога лучше освободить от него беднейших людей, считают эксперты
Спустя 20 лет после прихода к власти Владимир Путин отменил одну из своих первых реформ. С 2021 г. перестанет действовать единая 13%-ная ставка подоходного налога и Россия вернется к прогрессивной шкале, объявил президент. Для доходов свыше 5 млн руб. в год ставка вырастет до 15%.
Дополнительные поступления – 60 млрд руб. в год – будут «окрашены» в бюджете: их потратят на лечение детей с редкими заболеваниями, пообещал Путин. Вероятнее всего, эти деньги поступят в федеральный бюджет (НДФЛ – региональный налог. – «Ведомости») и затем будут распределены между регионами, рассказывает федеральный чиновник. Но главная цель не деньги, говорит другой чиновник, повышая нагрузку на состоятельных людей, власти рассчитывают удовлетворить запрос общества на социальную справедливость.