Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость

Дополнительные поступления – 60 млрд руб. в год – будут «окрашены» в бюджете: их потратят на лечение детей с редкими заболеваниями, пообещал Путин. Вероятнее всего, эти деньги поступят в федеральный бюджет (НДФЛ – региональный налог. – «Ведомости») и затем будут распределены между регионами, рассказывает федеральный чиновник. Но главная цель не деньги, говорит другой чиновник, повышая нагрузку на состоятельных людей, власти рассчитывают удовлетворить запрос общества на социальную справедливость.