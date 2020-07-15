Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика Эксклюзивно по подписке

ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти

Это приведет к снижению мировых цен на топливо
Екатерина Шохина
Hasan Jamali / AP

Сегодня состоится онлайн-конференция ключевых членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, в ходе которой определится ближайшее будущее нефтяного рынка. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки. Изначально предполагалось, что эти ограничения будут действовать с начала мая до конца июня, но месяц назад участники соглашения продлили их до конца июля.

В преддверии нынешней встречи ОПЕК улучшила прогноз по состоянию нефтяного рынка в 2020 г. «Данные по региону ОЭСР во II квартале оказались лучше, чем ожидалось изначально, что позволило немного смягчить резкое падение спроса», – указывает организация в своем ежемесячном отчете. Благодаря этому прогноз спроса на нефть в мире в 2020 г. повышен на 100 000 барр. в сутки – до 90,7 млн б/с (на 8,9 млн б/с ниже, чем в прошлом году). А в 2021 г. потребление жидких углеводородов вырастет на рекордные 7 млн барр. в сутки – до 97,7 млн, прогнозирует картель.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных