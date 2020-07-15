ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти

В преддверии нынешней встречи ОПЕК улучшила прогноз по состоянию нефтяного рынка в 2020 г. «Данные по региону ОЭСР во II квартале оказались лучше, чем ожидалось изначально, что позволило немного смягчить резкое падение спроса», – указывает организация в своем ежемесячном отчете. Благодаря этому прогноз спроса на нефть в мире в 2020 г. повышен на 100 000 барр. в сутки – до 90,7 млн б/с (на 8,9 млн б/с ниже, чем в прошлом году). А в 2021 г. потребление жидких углеводородов вырастет на рекордные 7 млн барр. в сутки – до 97,7 млн, прогнозирует картель.