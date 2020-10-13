Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

Впрочем, с позицией Минздрава не согласны представители финансовых ведомств. Представитель Банка России Екатерина Абашеева на заседании рабочей группы в понедельник заявила, что авторы законопроекта не проанализировали последствия того, что будет, если страховщики уйдут с рынка в связи с неприемлемостью новых нормативов расходов на ведение дел. «В части расходов на ведение дел законопроект не содержит никакого финансово-экономического обоснования, которое свидетельствовало бы о том, что его двукратное сокращение каким-либо образом приемлемо для тех компаний, которые в настоящий момент работают на рынке», – заявила она.