Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМСБанк России и Минфин не подержали законопроект Минздрава по реформе ОМС
На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября. Документ предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями. Таким образом, из процесса исключаются частные страховые компании. Объемы предоставления медпомощи и нормативы затрат на нее по замыслу авторов документа будут устанавливаться правительством.
Кроме того, в два раза снижается объем финансирования расходов на ведение дел (РВД) страховщиками: с 1–2% до 0,5–1% от суммы средств, поступивших по дифференцированным подушевым нормативам. Таким образом правительство рассчитывает сэкономить до 6,8 млрд руб. к 2023 г.
Страховщикам такие новшества, конечно, не понравились. В минувшую среду президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс направил Владимиру Путину письмо, в котором выразил уверенность, что реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушению единой системы ОМС. Особо глава ВСС подчеркнул, что предлагаемые изменения не обсуждались публично, хотя они очень значительны. Впрочем, в Министерстве здравоохранения, участвовавшем в разработке законопроекта, в ответ на эту претензию напоминают, что «законопроекты так называемого бюджетного пакета процедуру общественного обсуждения не проходят».
Накануне заседания рабочей группы в Госдуме члены президиума ВСС обратились с письмом уже к премьер-министру Михаилу Мишустину (документ есть в редакции «Ведомостей»). «Полагаем, что предлагаемые законопроектами решения приведут к снижению качества и доступности медицинской помощи, – отмечается в документе, подписанном руководителями ведущих страховых организаций («АльфаСтрахование», «Ингосстрах», СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», МАКС). – Будут созданы условия, существенно снижающие уровень конкуренции за пациента как среди поставщиков медицинских услуг, так и среди страховых организаций, усиливающие бюрократическую и коррупционную составляющие в управлении отраслью, усугубляющие региональную дифференциацию финансирования медицинских организаций в субъектах Российской Федерации».
Впрочем, как отмечают, эксперты, страховщики несколько сгущают краски. «Именно ФФОМС, согласно федеральному законодательству, является страховщиком в системе ОМС, поэтому никто ничего у страховщиков не отбирает», – объясняет президент СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций» Евгений Рабцун. Просто ФФОМС решил вернуть себе полномочия, которые ранее были переданы страховщикам. «Страховая медицинская организация в системе ОМС – это посредник», – напоминает Рабцун.
Полномочия страховых компаний и до внесения поправок по проверкам федеральных учреждений оставались во многом нереализованными, утверждает председатель комиссии Ассоциации юристов России по правовому обеспечению в сфере здравоохранения Борис Муслов. Плюс основная часть финансирования федеральных учреждений высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, проводится напрямую за счет федерального бюджета либо бюджета ФФОМС. «Поэтому в этой части изменения направлены на приведение законодательства к фактическим отношениям, сложившимся между участниками системы ОМС», – констатирует Муслов.
По его мнению, на работе федеральных медучреждений эти поправки если и отразятся, то незначительно.
Ключевым вопросом, конечно, выступает сокращение норматива по расходам на ведение дел страховщиками. «Вероятно, ФФОМС счел справедливым ввиду сокращения объема переданных страховым компаниям полномочий сократить и вознаграждение на 6,8 млрд руб.», – отмечает Рабцун. Страховщики с такой постановкой вопроса категорически не согласны. «В ряде случаев принятие решения о двукратном сокращении финансирования СМО приведет к нерентабельности и прекращению их деятельности, что создаст острую социальную напряженность в условиях пандемии, поскольку фонды ОМС не располагают необходимым ресурсом для обеспечения прав застрахованных», – отмечается в письме членов президиума ВСС премьер-министру.
В Минздраве, однако, считают, что «изменение предельных размеров нормативов отчислений на ведение дела страховыми медицинскими организациями, в случае обоснованности и эффективности расходов на осуществление ими своих функций, не приведет к нерентабельности их деятельности». «Изменение норматива отчислений на ведение дела СМО с текущего уровня 1–2% до уровня 0,5–1% от суммы средств, поступивших в организацию, обусловлено несколькими причинами, – рассказал «Ведомостям» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. – Прежде всего – результатами анализа действующего законодательства регионов, только три субъекта Российской Федерации и г. Байконур в настоящее время установили в законах о бюджетах территориальных фондов ОМС норматив выше 1%».
Кузнецов напоминает, что в действующем законодательстве уже заложены нормы для снижения издержек СМО: для выдачи полисов можно использовать офисы МФЦ; информирование можно осуществлять через портал госуслуг, бесплатные мессенджеры и т. д. Кроме того, запланированы к принятию изменения в правила ОМС в части урегулирования вопросов объемов и стоимости проводимых экспертиз качества медицинской помощи, сообщил представитель Минздрава.
«Законопроект призван повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на базе федеральных центров для наиболее тяжелых пациентов, нуждающихся в такой помощи, и защищает интересы пациентов. К сожалению, на настоящий момент в ряде регионов отмечается дефицит доступности такой помощи», – пояснил Кузнецов значимость предлагаемых изменений.
Впрочем, с позицией Минздрава не согласны представители финансовых ведомств. Представитель Банка России Екатерина Абашеева на заседании рабочей группы в понедельник заявила, что авторы законопроекта не проанализировали последствия того, что будет, если страховщики уйдут с рынка в связи с неприемлемостью новых нормативов расходов на ведение дел. «В части расходов на ведение дел законопроект не содержит никакого финансово-экономического обоснования, которое свидетельствовало бы о том, что его двукратное сокращение каким-либо образом приемлемо для тех компаний, которые в настоящий момент работают на рынке», – заявила она.
Александр Ицелев, заместитель начальника отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина, заявил, что на 90% согласен с коллегой из ЦБ. По его словам, «законопроект никак не анализировался по возможным последствиям».
Независимые эксперты тоже отмечают, что законопроект пока сыроват. «Если ФФОМС может напрямую работать с федеральными клиниками, почему он также напрямую отказывается работать с другими медицинскими организациями? – недоумевает он. – Экономия бы была еще больше. По мнению Минздрава, «прямая схема» повысит доступность медицинской помощи, ее будет проще получить в федеральных клиниках. Хорошо, но почему доступность Минздрав решил повышать только в федеральных клиниках? Сегодня практически нет уникальных медицинских услуг, которые оказывают исключительно федеральные центры: аналогичную медпомощь могут оказать и частные, и ведомственные, и краевые, и областные больницы».
Муслов считает, что изменения в нынешнем виде могут повредить больницам. «Никто из игроков рынка не готов потерять свои доходы, поэтому, как это было прежде, выпадающие объемы финансирования, скорее всего, будут компенсированы увеличением финансовых санкций страховщиков к медицинским организациям», – полагает он.
Президент компании МАКС-М Руслан Хальфин заявил, что, по сути, создаются две системы здравоохранения. Та, что на базе федеральных медучреждений, – «это будет элитная часть, высокостоящая, качественная и для определенных категорий граждан, все остальное будет для остальных». «ВСС вполне резонно указывает на то, что в стране таким образом установится две системы здравоохранения: одна – с участием страховых компаний, а другая – без участия таковых, – соглашается основатель и СЕО консалтинговой группы компаний VvCube Вадим Ткаченко. – И проблема не в том, что будет две головы у системы здравоохранения, а в том, что это ведет к неоднородному отношению в лечении пациента».