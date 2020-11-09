Банки не смогут безосновательно отказывать в реструктуризации кредита

«Принятие закона, обязывающего банки письменно объяснять клиентам отказ в предоставлении кредитных каникул, несомненно, значительно повысит прозрачность данной процедуры и сделает ее более понятной. Кроме того, возможно, вследствие этого сократится количество отказов, так как банки будут более взвешенно подходить к этому вопросу», – убежден Максим Марков, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Что касается банков, то для них последствия принятия такого закона чреваты лишней нагрузкой. «Вполне возможно, что банки в целях минимизации такого рода обращений могут изменить требования к потенциальным заемщикам, сделав их более жесткими и строгими. В результате этого может вырасти количество отказов по кредитным заявкам российских граждан», – поясняет Марков.