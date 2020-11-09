Банки не смогут безосновательно отказывать в реструктуризации кредита

Банки не смогут безосновательно отказывать в реструктуризации кредитаСоответствующий законопроект внесен в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект, который, как считают его авторы, снизит количество необоснованных отказов в предоставлении кредитных каникул гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса и, соответственно, количество жалоб на них. «По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных каникул банки взамен предлагают собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения», – объясняет значимость законопроекта автор документа депутат Наталья Костенко.
Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О потребительском кредите», предусматривающие обязанность кредитных организаций в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора указывать причины такого отказа. Предполагается, что разработанный законопроект будет способствовать более ответственному поведению кредитных организаций при рассмотрении вопроса о предоставлении клиенту отсрочки платежа или реструктуризации кредита.
По данным ЦБ, составленным на основе опроса 75 кредитных организаций, всего с 20 марта по 21 октября в банки за реструктуризацией кредитов обратились 2,9 млн граждан и 152 900 представителей малого и среднего бизнеса. По состоянию на 21 октября доля одобренных заявок на получение заемщиками кредитных каникул составила 61,0% от рассмотренных. Отказы получены по 1 123 300 заявкам.
Поскольку 30 сентября истек срок подачи заявок на получение кредитных каникул, банки сейчас проводят реструктуризацию кредитов по собственным программам. По состоянию на 21 октября из‑за неподтверждения заемщиками факта снижения дохода в течение установленного законом срока системно значимыми кредитными организациями аннулировано более 32 000 требований о кредитных каникулах на общую сумму 10,8 млрд руб.
Эксперты убеждены, что в связи с отсутствием перспектив для улучшения экономической ситуации в ближайшее время число обращений заемщиков за реструктуризацией кредитов будет только расти. «Многие отрасли понесли значительные потери в доходах, продолжая нести расходы если не в больших объемах, то на том же уровне, в дальнейшем это привело и к падению реальных располагаемых средств населения (сокращения, увольнения, снижение размера заработной платы). Существующая ситуация нестабильна и несет серьезные угрозы, а значит, надо принимать решения наперед, а не пытаться тушить пожар в случае наращения объема проблем», – считает Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия».
«Принятие закона, обязывающего банки письменно объяснять клиентам отказ в предоставлении кредитных каникул, несомненно, значительно повысит прозрачность данной процедуры и сделает ее более понятной. Кроме того, возможно, вследствие этого сократится количество отказов, так как банки будут более взвешенно подходить к этому вопросу», – убежден Максим Марков, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Что касается банков, то для них последствия принятия такого закона чреваты лишней нагрузкой. «Вполне возможно, что банки в целях минимизации такого рода обращений могут изменить требования к потенциальным заемщикам, сделав их более жесткими и строгими. В результате этого может вырасти количество отказов по кредитным заявкам российских граждан», – поясняет Марков.
Кроме того, из документа не ясно, как нарушение закона, если он будет принят, отразится на банках в финансовом или административном плане. «Понятно это станет только тогда, когда будут детализированы штрафные санкции для тех, кто это требование не выполняет или выполняет недобросовестно», – уточняет Алексей Матюхов, управляющий партнер компании BMS Group.