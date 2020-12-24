Депутаты Госдумы предложили отдавать часть поступлений НДС в регионы

«По расчетам Минфина, поступления в федеральный бюджет от НДС составят в 2020 г. 639 млрд руб., в 2021 г. – 686 млрд руб., в 2022 г. – 737 млрд руб., – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. – Однако и размер дотаций регионам не уменьшается. Размер дотаций зависит прежде всего от возможности региона обеспечивать свой бюджет самостоятельно, в том числе от наличия производственных мощностей. Перераспределение доходов от НДС между федеральным бюджетом и бюджетами регионов на этапе формирования бюджета на будущий период позволит бюджетам регионов самостоятельно распределять бюджет, выделяя наиболее важные отрасли, что в дальнейшем позволит увеличить доходность соответствующего бюджета».