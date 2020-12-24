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Депутаты Госдумы предложили отдавать часть поступлений НДС в регионы

Это сделает бедные регионы еще беднее, предупреждают эксперты
Любовь Маврина
Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников и Андрей Барышев внесли на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (с целью финансовой поддержки регионов и развития малых городов)». В нем законодатели предложили отдавать регионам часть сборов НДС, которые сейчас полностью поступают в федеральный бюджет.

«По расчетам Минфина, поступления в федеральный бюджет от НДС составят в 2020 г. 639 млрд руб., в 2021 г. – 686 млрд руб., в 2022 г. – 737 млрд руб., – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. – Однако и размер дотаций регионам не уменьшается. Размер дотаций зависит прежде всего от возможности региона обеспечивать свой бюджет самостоятельно, в том числе от наличия производственных мощностей. Перераспределение доходов от НДС между федеральным бюджетом и бюджетами регионов на этапе формирования бюджета на будущий период позволит бюджетам регионов самостоятельно распределять бюджет, выделяя наиболее важные отрасли, что в дальнейшем позволит увеличить доходность соответствующего бюджета».

Эксперты считают такой подход излишне упрощенным, а саму идею расщепления НДС – бесперспективной. «Предлагаемое изменение подходов к финансовому выравниванию основано на представлении, что не ушедшая с территории сумма НДС останется в доходах регионального бюджета и это позволит сократить размер дотаций, – объясняет руководитель центра налоговой политики НИФИ Минфина Миляуша Пинская. – На практике такое вряд ли произойдет, поскольку механизм исчисления и уплаты НДС подразумевает возмещение налога из бюджета. Причем в масштабе одного региона сумма возмещения может превышать сумму начисленного налога. К примеру, по данным 2019 г., поступления в федеральный бюджет из 16 субъектов Российской Федерации были отрицательными». И это хроническая ситуация, добавляет эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных