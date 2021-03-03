Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Дробить бизнес для участия в IT-маневре очень рискованно

Любые такие действия станут поводом для налоговой проверки, предупредила ФНС
Любовь Маврина
Выделение IT-компании из организации приведет к появлению сомнений у налоговой /Андрей Гордеев / Ведомости

Налоговый маневр в IT-сфере стартовал с 1 января, т. е. уже два месяца компании, соответствующие установленным правительством параметрам, могут уплачивать налог на прибыль по ставке лишь 3%, соцвзносы за своих работников – по ставке 7,6% и к тому же не платить НДС. Но налоговая служба продолжает уточнять условия получения этих льгот.

В частности, ФНС решила дополнительно обратить внимание бизнеса на риски доначисления налогов при дроблении компаний. В письме № СД-4-2/561 «О пункте 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» указывается, что «создание IT-компании в результате реорганизации существующих юридических лиц (разделение, выделение) должно исследоваться налоговыми органами в каждом отдельно взятом случае на предмет наличия признаков «дробления бизнеса», когда единственной целью этих действий является получение права на применение пониженных ставок налога на прибыль организаций и тарифов страховых взносов».

Другими словами, если IT-компания провела реорганизацию и претендует на получение льготы, ее ждет тщательная налоговая проверка.

«Цель налоговой службы ясна и понятна – не допустить применения вновь введенных льгот для IT-компаний в схемах, направленных на дробление бизнеса, – поясняет партнер BGP Litigation Александр Голиков. – Разъяснение ФНС указывает на риски, связанные с выведением существующих IT-подразделений в отдельные бизнес-единицы, если такие действия обусловлены лишь целью налоговой экономии».

Вы видите 57% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных