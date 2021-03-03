Дробить бизнес для участия в IT-маневре очень рискованно

Налоговый маневр в IT-сфере стартовал с 1 января, т. е. уже два месяца компании, соответствующие установленным правительством параметрам, могут уплачивать налог на прибыль по ставке лишь 3%, соцвзносы за своих работников – по ставке 7,6% и к тому же не платить НДС. Но налоговая служба продолжает уточнять условия получения этих льгот.