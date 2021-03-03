Дробить бизнес для участия в IT-маневре очень рискованно

Дробить бизнес для участия в IT-маневре очень рискованноЛюбые такие действия станут поводом для налоговой проверки, предупредила ФНС
Налоговый маневр в IT-сфере стартовал с 1 января, т. е. уже два месяца компании, соответствующие установленным правительством параметрам, могут уплачивать налог на прибыль по ставке лишь 3%, соцвзносы за своих работников – по ставке 7,6% и к тому же не платить НДС. Но налоговая служба продолжает уточнять условия получения этих льгот.
В частности, ФНС решила дополнительно обратить внимание бизнеса на риски доначисления налогов при дроблении компаний. В письме № СД-4-2/561 «О пункте 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» указывается, что «создание IT-компании в результате реорганизации существующих юридических лиц (разделение, выделение) должно исследоваться налоговыми органами в каждом отдельно взятом случае на предмет наличия признаков «дробления бизнеса», когда единственной целью этих действий является получение права на применение пониженных ставок налога на прибыль организаций и тарифов страховых взносов».
Другими словами, если IT-компания провела реорганизацию и претендует на получение льготы, ее ждет тщательная налоговая проверка.
«Цель налоговой службы ясна и понятна – не допустить применения вновь введенных льгот для IT-компаний в схемах, направленных на дробление бизнеса, – поясняет партнер BGP Litigation Александр Голиков. – Разъяснение ФНС указывает на риски, связанные с выведением существующих IT-подразделений в отдельные бизнес-единицы, если такие действия обусловлены лишь целью налоговой экономии».