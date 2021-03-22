Самозанятым программистам могут поднять доход

Самозанятым программистам могут поднять доходМинцифры предлагает поднять планку предельного дохода самозанятых разработчиков ПО с 2,4 млн до 5 млн рублей в год
Минцифры считает, что российские граждане, создающие программное обеспечение (ПО), работая не по найму, и получающие доход до 5 млн руб. в год, могут быть отнесены к категории самозанятых. Такая мера, полагают в ведомстве, позволит сократить издержки заказчиков российского ПО при соблюдении коммерческих интересов разработчиков, говорится в описании второго пакета мер поддержки IT-отрасли (содержит более 30 мероприятий), который сейчас рассматривается в правительстве. Целью данного пакета является двукратный рост выручки российского IT-сектора до объема около $50 млрд к 2024 г.
Сейчас физические лица, разрабатывающие ПО в индивидуальном порядке и зарегистрированные как самозанятые, должны выплачивать государству 6% с доходов, полученных от работы с юридическими лицами, и 4% – с физическими.
Однако совокупный доход, который могут получать самозанятые, ограничен 2,4 млн руб. в год, напоминает руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «В случае превышения данной суммы налоговая снимает человека с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, и его клиенты должны будут платить за утратившего статус самозанятого подрядчика 13%-ный НДФЛ и страховые взносы», – объясняет он.