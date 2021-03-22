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Самозанятым программистам могут поднять доход

Минцифры предлагает поднять планку предельного дохода самозанятых разработчиков ПО с 2,4 млн до 5 млн рублей в год
Валерий Кодачигов
Annie Spratt / Unsplash

Минцифры считает, что российские граждане, создающие программное обеспечение (ПО), работая не по найму, и получающие доход до 5 млн руб. в год, могут быть отнесены к категории самозанятых. Такая мера, полагают в ведомстве, позволит сократить издержки заказчиков российского ПО при соблюдении коммерческих интересов разработчиков, говорится в описании второго пакета мер поддержки IT-отрасли (содержит более 30 мероприятий), который сейчас рассматривается в правительстве. Целью данного пакета является двукратный рост выручки российского IT-сектора до объема около $50 млрд к 2024 г.

Сейчас физические лица, разрабатывающие ПО в индивидуальном порядке и зарегистрированные как самозанятые, должны выплачивать государству 6% с доходов, полученных от работы с юридическими лицами, и 4% – с физическими.

Однако совокупный доход, который могут получать самозанятые, ограничен 2,4 млн руб. в год, напоминает руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «В случае превышения данной суммы налоговая снимает человека с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, и его клиенты должны будут платить за утратившего статус самозанятого подрядчика 13%-ный НДФЛ и страховые взносы», – объясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных