Самозанятым программистам могут поднять доход

Минцифры считает, что российские граждане, создающие программное обеспечение (ПО), работая не по найму, и получающие доход до 5 млн руб. в год, могут быть отнесены к категории самозанятых. Такая мера, полагают в ведомстве, позволит сократить издержки заказчиков российского ПО при соблюдении коммерческих интересов разработчиков, говорится в описании второго пакета мер поддержки IT-отрасли (содержит более 30 мероприятий), который сейчас рассматривается в правительстве. Целью данного пакета является двукратный рост выручки российского IT-сектора до объема около $50 млрд к 2024 г.