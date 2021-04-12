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Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

Компании готовятся выводить оттуда свои структуры, пока СОИДН еще действует
Любовь Маврина
СОИДН между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действует в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов /Michael Luenen / PIXABAY

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Российской Федерацией и Нидерландами. Одновременно соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Российская сторона предложила нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой, – говорится в пояснительной записке к проекту закона. – Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам».

СОИДН между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действует в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов. «Соглашение регламентирует, в частности, порядок уплаты налогов при получении доходов от авторских прав и лицензий, от международных перевозок, от недвижимого имущества, от работы по найму, получения пенсий, премий, пособий, гонораров и т. д., – пояснил «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. – В отсутствие особого порядка, устанавливаемого двухсторонним соглашением, все эти вопросы будут регулироваться местным законодательством».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных