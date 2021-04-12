Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

СОИДН между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действует в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов. «Соглашение регламентирует, в частности, порядок уплаты налогов при получении доходов от авторских прав и лицензий, от международных перевозок, от недвижимого имущества, от работы по найму, получения пенсий, премий, пособий, гонораров и т. д., – пояснил «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. – В отсутствие особого порядка, устанавливаемого двухсторонним соглашением, все эти вопросы будут регулироваться местным законодательством».