Банк России подыскивает конкурентов «Сберу»Но эксперты не видят кандидата, который мог бы потеснить гиганта на платежном рынке
Банк России разработал «Стратегию развития национальной платежной системы на 2021–2023 гг.», которая должна сделать платежные услуги доступными круглосуточно и 365 дней в году клиентам всех банков. При этом условия и тарифы платежных услуг разных поставщиков будут прозрачными, их можно будет легко сравнить и выбрать оптимальный вариант.
Бизнес перестанет нести издержки при приеме оплаты картами благодаря Системе быстрых платежей – комиссия должна снизиться с 2,2– 2,5 до 0,7%, обещается в документе. Доля объема безналичных операций в розничной торговле в 2023 г. составит 75%. «Динамичное развитие российского платежного рынка, в том числе за счет активного внедрения инноваций, вывело Россию на первое место в мире по темпам роста безналичных платежей и позволило с 2018 г. войти в пятерку мировых лидеров по их количеству», – считают в ЦБ. Однако отечественному платежному рынку не хватает конкуренции: «несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг, основную долю занимают лишь 1–2 крупнейших участника». При этом более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% выпуска и обслуживания платежных карт приходится на одного игрока. «Доминирующее положение отдельных игроков на платежном рынке может оказать негативное воздействие на доступность платежных услуг», – указывает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.