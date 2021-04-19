Банк России подыскивает конкурентов «Сберу»

Бизнес перестанет нести издержки при приеме оплаты картами благодаря Системе быстрых платежей – комиссия должна снизиться с 2,2– 2,5 до 0,7%, обещается в документе. Доля объема безналичных операций в розничной торговле в 2023 г. составит 75%. «Динамичное развитие российского платежного рынка, в том числе за счет активного внедрения инноваций, вывело Россию на первое место в мире по темпам роста безналичных платежей и позволило с 2018 г. войти в пятерку мировых лидеров по их количеству», – считают в ЦБ. Однако отечественному платежному рынку не хватает конкуренции: «несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг, основную долю занимают лишь 1–2 крупнейших участника». При этом более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% выпуска и обслуживания платежных карт приходится на одного игрока. «Доминирующее положение отдельных игроков на платежном рынке может оказать негативное воздействие на доступность платежных услуг», – указывает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.