Пенсионный фонд получит в 2022–2023 гг. из бюджета на 500 млрд рублей меньше

Пенсионный фонд получит в 2022–2023 гг. из бюджета на 500 млрд рублей меньшеДоходы граждан оказались выше, чем ожидалось
Пенсионный фонд получит в 2022–2023 гг. на 500 млрд руб. меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Об этом говорится в материалах Минфина к будущему проекту федерального бюджета на следующие три года («Ведомости» ознакомились с пакетом документов). Бюджет Пенсионного фонда предусматривал дотации в 2022 и 2023 гг. в размере 3,9 трлн и 4 трлн руб. соответственно. Каждая из них может быть уменьшена примерно на 250 млрд руб., следует из предварительных бюджетных проектировок Минфина.
Минфин не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Минтруда (курирует ПФР) информацию подтвердил, уточнив, что фонду не потребуется столь высокий уровень бюджетной помощи, поскольку рост зарплат и, следовательно, поступлений страховых взносов превзошел ожидания.