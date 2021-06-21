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Пенсионный фонд получит в 2022–2023 гг. из бюджета на 500 млрд рублей меньше

Доходы граждан оказались выше, чем ожидалось
Дмитрий Гринкевич
Зависимость ПФР от денег федерального центра в обозримой перспективе будет расти /Андрей Гордеев / Ведомости

Пенсионный фонд получит в 2022–2023 гг. на 500 млрд руб. меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Об этом говорится в материалах Минфина к будущему проекту федерального бюджета на следующие три года («Ведомости» ознакомились с пакетом документов). Бюджет Пенсионного фонда предусматривал дотации в 2022 и 2023 гг. в размере 3,9 трлн и 4 трлн руб. соответственно. Каждая из них может быть уменьшена примерно на 250 млрд руб., следует из предварительных бюджетных проектировок Минфина.

Минфин не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Минтруда (курирует ПФР) информацию подтвердил, уточнив, что фонду не потребуется столь высокий уровень бюджетной помощи, поскольку рост зарплат и, следовательно, поступлений страховых взносов превзошел ожидания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных