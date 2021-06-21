Пенсионный фонд получит в 2022–2023 гг. из бюджета на 500 млрд рублей меньше

Пенсионный фонд получит в 2022–2023 гг. на 500 млрд руб. меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Об этом говорится в материалах Минфина к будущему проекту федерального бюджета на следующие три года («Ведомости» ознакомились с пакетом документов). Бюджет Пенсионного фонда предусматривал дотации в 2022 и 2023 гг. в размере 3,9 трлн и 4 трлн руб. соответственно. Каждая из них может быть уменьшена примерно на 250 млрд руб., следует из предварительных бюджетных проектировок Минфина.