ФНС раскроет выручку бизнеса по отраслям в разрезе регионов

ФНС раскроет выручку бизнеса по отраслям в разрезе регионовИнформация поможет финансовым органам регионов лучше спланировать доходы бюджета
Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит с 2022 г. аналитический комплекс «Налоговый потенциал» – он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.
По его словам, комплекс позволяет смоделировать объективный, или «нормальный», уровень выплат – рассчитать, какой уровень налоговой базы должна генерировать та или иная компания исходя из ее внутренних метрик. Информацию подтвердил представитель ФНС. По его словам, анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям. В частности, система будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону, рассказал федеральный чиновник.
«Эти отклонения не говорят о том, что организации однозначно находятся в зоне риска, применяют незаконные схемы минимизации налогов, недоплачивают налоги в бюджет», – пояснил собеседник. Такие организации будут в зоне повышенного внимания.
Ресурс охватит весь круг организаций и индивидуальных предпринимателей как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах (упрощенке (УСН), едином сельскохозяйственном налоге), а также самозанятых, уточнил федеральный чиновник. Запуск системы намечен на начало 2022 г.
При этом налоговые органы уже контролируют конкретные сделки и выявляют риски неуплаты налогов с помощью АСК НДС. Сравнивать эту систему с «Налоговым потенциалом» нельзя из-за разных целей и прикладных задач, подчеркивает представитель ФНС. Анализ охватит все категории бизнеса независимо от величины и специфики. Это поможет «более точно и объективно» прогнозировать поступления по отдельным отраслям для каждого региона и даже отдельных крупных муниципалитетов, объяснил представитель ФНС.
Рассчитывать доходную базу будут на основе агрегированных экономико-финансовых показателей по регионам, видам экономической деятельности и показателей отдельных организаций. Регионам уже анонсировали новый комплекс на организованном Минфином совещании, уточнил собеседник.
Трудности планирования бюджетов
Регионы формируют бюджеты на основе социально-экономического прогноза, который готовит министерство экономического развития субъекта. «Официальные прогнозы не всегда точны, а иногда еще и не вполне адекватны реальной ситуации – часто содержат не столько реально ожидаемые, сколько желаемые или целевые показатели», – констатирует руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина. Завышенные показатели в бюджетном прогнозе могут привести к переоценке поступлений. Впоследствии регионам трудно искать, как закрывать бреши.
Впрочем, пока не понятно, как регионам нужно будет использовать и сопоставлять данные из новой системы ФНС с прогнозом социально-экономического развития, отметил источник в правительстве одного из регионов. Другой вопрос, по его словам, насколько широкий доступ к данным налоговой будет предоставлен региональным финансовым органам.
Сейчас у финансовых органов регионов и муниципалитетов нет информации (в том числе за предыдущие налоговые периоды) о налогооблагаемой базе налогоплательщиков, передала «Ведомостям» через пресс-службу министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. При планировании бюджета трудно получить оперативные данные о прогнозируемых суммах налогов в разрезе налогоплательщиков как на текущий, так и на очередной год. К тому же большая часть крупных налогоплательщиков состоит на учете в межрегиональных инспекциях ФНС в Москве и «по большей части вопросов, связанных с поступлениями от данных налогоплательщиков, отсутствует обратная связь», рассказала Сулима.
Запаздывает и статистика о состоянии экономики, отмечает представитель министерства экономики и финансов Московской области. Новый ресурс ФНС позволит в режиме онлайн учитывать выручку по отраслям и делать выводы о том, насколько благоприятен климат в той или иной сфере, как меры поддержки отражаются на экономике. Дополнительно, по его мнению, нужно интегрировать данные Росстата и ФНС «для более точного и актуального прогнозирования развития экономики».
Один из главных источников дохода региональных бюджетов – налог на прибыль. Одновременно он же один из наиболее нестабильных и труднопрогнозируемых. В отличие от более устойчивых поступлений по подоходному налогу (НДФЛ), налогу на имущество, транспортному налогу сборы налога на прибыль зависят от финансовых результатов организаций. На показатели влияют колебание цен на нефть и факторы глобального рынка (для экспортных компаний), а также локдауны, отмечает экономгеограф и профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич. Также непредсказуемы финансовые последствия изменений федерального законодательства, указывает представитель правительства Тульской области.
Кроме сборов по налогу на прибыль сложнее всего планировать показатели по акцизам (на нефтепродукты, крепкий алкоголь и спиртосодержащую продукцию) и подакцизным товарам, рассказала «Ведомостям» замминистра финансов Республики Марий Эл Татьяна Шумахер. Точно определить налоговую базу по акцизам не позволяет сложный порядок зачисления и перераспределения таких поступлений в бюджеты регионов.
По мнению представителя минфина Чувашии, внедрение цифрового продукта с оперативной оценкой больших данных «будет хорошим инструментом», особенно в «ситуации макроэкономической неопределенности из-за пандемии COVID-19».
«Оценивать налоговый потенциал по всем поступлениям полезно еще и «для понимания реальных возможностей экономики и оценки того, сколько же на самом деле можно изымать в бюджет без угрозы глобального торможения экономического роста, – считает Осмоловская-Суслина из Экономической экспертной группы. – Важно, чтобы эта гипотетическая оценка не становилась автоматически безапелляционной «фискальной целью». Это скорее долгосрочный ориентир, чем команда «фас» для фискальных властей».