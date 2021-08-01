ФНС раскроет выручку бизнеса по отраслям в разрезе регионов

Сейчас у финансовых органов регионов и муниципалитетов нет информации (в том числе за предыдущие налоговые периоды) о налогооблагаемой базе налогоплательщиков, передала «Ведомостям» через пресс-службу министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. При планировании бюджета трудно получить оперативные данные о прогнозируемых суммах налогов в разрезе налогоплательщиков как на текущий, так и на очередной год. К тому же большая часть крупных налогоплательщиков состоит на учете в межрегиональных инспекциях ФНС в Москве и «по большей части вопросов, связанных с поступлениями от данных налогоплательщиков, отсутствует обратная связь», рассказала Сулима.