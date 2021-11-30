Аналитики подсчитали цену декарбонизации для России

Аналитики подсчитали цену декарбонизации для РоссииВыход на углеродную нейтральность потребует более 100 трлн рублей и разгонит инфляцию
Достижение углеродной нейтральности к 2060 г. обойдется России в 102,7 трлн руб., если двигаться к ней по наиболее экономичному пути, говорится в аналитическом обзоре «ВТБ капитала». В частности, наименее затратные способы – это утилизация мусора, снижение выбросов метана, декарбонизация электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства. По оценке экспертов «ВТБ капитала», за счет этого можно устранить 59% выбросов в российской экономике. При этом полная декарбонизация к 2060 г. потребовала бы затрат в 479,8 трлн руб.
Углеродная нейтральность не предполагает 100%-ного снижения выбросов СО2, достижение этой цели возможно за счет достижения баланса между антропогенными выбросами и их поглощением, например, за счет лесов и других экосистем. Согласно утвержденной правительством Стратегии низкоуглеродного развития, Россия должна сократить выбросы на 60% к 2050 г. Дальнейшая реализация этого сценария позволит достичь углеродной нейтральности к 2060 г.