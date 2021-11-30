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Аналитики подсчитали цену декарбонизации для России

Выход на углеродную нейтральность потребует более 100 трлн рублей и разгонит инфляцию
Анастасия Бойко
Выход на углеродную нейтральность потребует более 100 трлн руб. и разгонит инфляцию / Андрей Гордеев / Ведомости

Достижение углеродной нейтральности к 2060 г. обойдется России в 102,7 трлн руб., если двигаться к ней по наиболее экономичному пути, говорится в аналитическом обзоре «ВТБ капитала». В частности, наименее затратные способы – это утилизация мусора, снижение выбросов метана, декарбонизация электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства. По оценке экспертов «ВТБ капитала», за счет этого можно устранить 59% выбросов в российской экономике. При этом полная декарбонизация к 2060 г. потребовала бы затрат в 479,8 трлн руб.

Углеродная нейтральность не предполагает 100%-ного снижения выбросов СО2, достижение этой цели возможно за счет достижения баланса между антропогенными выбросами и их поглощением, например, за счет лесов и других экосистем. Согласно утвержденной правительством Стратегии низкоуглеродного развития, Россия должна сократить выбросы на 60% к 2050 г. Дальнейшая реализация этого сценария позволит достичь углеродной нейтральности к 2060 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных