Аналитики подсчитали цену декарбонизации для России

Достижение углеродной нейтральности к 2060 г. обойдется России в 102,7 трлн руб., если двигаться к ней по наиболее экономичному пути, говорится в аналитическом обзоре «ВТБ капитала». В частности, наименее затратные способы – это утилизация мусора, снижение выбросов метана, декарбонизация электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства. По оценке экспертов «ВТБ капитала», за счет этого можно устранить 59% выбросов в российской экономике. При этом полная декарбонизация к 2060 г. потребовала бы затрат в 479,8 трлн руб.