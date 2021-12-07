Импорт угля в Китай в ноябре вырос втрое в сравнении с ноябрем 2020 года

Для российских компаний наблюдаемые тенденции могут привести к еще более сильному сдвигу экспорта угля на Восток. Если в 2018 г. на долю Восточной Азии приходилось 43% экспорта энергетического угля из России, то в 2020 г. – уже 52%, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС). По итогам 2021 г. эта доля может оказаться еще более высокой, с поправкой на то, что нынешний год оказался благоприятным и для поставок Европы: с января по октябрь морской импорт угля в Европе вырос на 30% (до 39,7 млн т, согласно данным агентства Refinitiv), говорит эксперт.