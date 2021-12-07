Импорт угля в Китай в ноябре вырос втрое в сравнении с ноябрем 2020 года

Импорт угля в Китай в ноябре вырос втрое в сравнении с ноябрем 2020 годаРоссийский экспорт угля в КНР сможет расти и дальше, прогнозируют эксперты
Импорт Китаем угля в ноябре составил 35,05 млн т против 11,67 млн т в ноябре 2020 г. года и 26,94 млн т в октябре 2021 г. Это самый высокий показатель ввоза этого товара с начала года, следует из опубликованных 7 декабря данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. В целом импорт угля в КНР за первые 11 месяцев текущего года составил 292,32 млн т, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
Январские фьючерсы на энергетический уголь на товарной бирже Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, ZCE) торговались по цене примерно 1009,80 юаней за 1 т ($158,55) – на уровне $160 за 1 т цены на энергоуголь находятся с конца октября. Эта ситуация сохраняется с тех пор, как Госкомитет по реформам и развитию вмешался на фоне рекордных цен (19 октября зафиксирована отметка в 1982 юаня, или почти $310 за тонну) в ситуацию с ценообразованием на этот вид топлива.
Власти тогда, по данным Reuters, предложили отечественным угледобывающим компаниям снизить цену на энергоуголь до 800–900 юаней за 1 т ($125–140 соответственно), которая позволит генерирующим компаниям работать без убытков в текущем отопительном сезоне. 3 декабря Государственная комиссия по развитию и реформам (бывший Госплан КНР) предложила установить годовые цены на энергетический уголь в 2022 г. на уровне от 550 юаней до 850 юаней (от $86 до $133) за 1 т и призвала угледобывающие компании максимально увеличить поставки в следующем году по срочным контрактам.
В ноябре, отмечает Reuters, в результате установления ценового диапазона в 800–900 юаней некоторые китайские угольщики были вынуждены продавать топливо с убытком.
Рост импорта энергетического угля в Китай наблюдается с июня 2021 г., отмечает аналитик по товарным рынкам банка «Открытие» Оксана Лукичева. Он стабильно превышает уровень прошлого года и вырос от 12,3 млн т в июне до 13,2 млн т в октябре. В ноябре пока приводится общий импорт энергетического и металлургического угля, оценочной импорт энергетического угля составит около 31 млн т. Это много: в ноябре прошлого года импорт энергетического угля составил всего 3,8 млн т., отмечает Лукичева. По ее словам, нынешний рекордный объем импорта угля связан в первую очередь с тем, что Китай продолжает заполнять хранилища под завязку на фоне дорогого газа и ожидания холодной зимы.
Лукичева добавила, что пока точных страновых данных по импорту угля в ноябре нет, но Индонезия и Россия однозначно займут первое и второе место по поставкам соответственно. Она допустила, что Китай и в дальнейшем продолжит, как стало известно в этом месяце, закупать «запрещенный» им же австралийский уголь. В целом эксперт считает, что в декабре и январе импорт угля будет оставаться высоким, но относительно объемов ноября все же снизится. Причина – праздники по всему миру. Колебания объемов закупок также будут зависеть от погоды и цен на газ, заключила Лукичева.
Продолжение форсированных закупок Китаем угля за рубежом происходит на фоне стабильно высоких цен на газ в мире и в Азии в частности, отмечает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.
Рост угольного импорта напрямую связан со взрывным скачком спроса на электроэнергию в стране, говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. За первые десять месяцев 2021 г. потребление электроэнергии в Китае в годовом выражении выросло на 12,2%, следует из данных китайского Совета по электроэнергетике. Учитывая, что, по данным BP, в 2020 г. доля угольной генерации в Китае составила 63%, это не могло не привести к росту спроса на уголь.
Для российских компаний наблюдаемые тенденции могут привести к еще более сильному сдвигу экспорта угля на Восток. Если в 2018 г. на долю Восточной Азии приходилось 43% экспорта энергетического угля из России, то в 2020 г. – уже 52%, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС). По итогам 2021 г. эта доля может оказаться еще более высокой, с поправкой на то, что нынешний год оказался благоприятным и для поставок Европы: с января по октябрь морской импорт угля в Европе вырос на 30% (до 39,7 млн т, согласно данным агентства Refinitiv), говорит эксперт.