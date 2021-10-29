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Китайские власти приказали снижаться ценам на уголь

Это угрожает прибыльности российских поставок в КНР
Илья Лакстыгал Василий Милькин
Потенциальные внутренние мощности по добыче угля в Китае довольно велики / Aly Song / REUTERS

Цена январских фьючерсов на энергетический уголь в ходе торгов на товарной бирже Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, ZCE) упала 28 октября до 1033,8 юаня за тонну ($161,59, -13%) – на 47% ниже рекордных максимумов 19 октября в 1982 юаня за тонну (почти $310).

Это произошло после того, как Госкомитет по делам развития и реформ КНР (ключевой орган в управлении китайской экономикой) напрямую вмешался в ценообразование угля, сообщает Reuters. По информации источников агентства, присутствовавших на встречах представителей госкомитета и угольных компаний в среду и четверг, правительство директивно установило целевой показатель для среднесрочной цены на энергетический уголь в 1200 юаней за тонну ($187,58). Такие встречи с угольщиками проводятся в Пекине почти ежедневно и направлены в том числе на выявление компаний, «искусственно завышающих цены».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных