Китайские власти приказали снижаться ценам на уголь

Китайские власти приказали снижаться ценам на угольЭто угрожает прибыльности российских поставок в КНР
Цена январских фьючерсов на энергетический уголь в ходе торгов на товарной бирже Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, ZCE) упала 28 октября до 1033,8 юаня за тонну ($161,59, -13%) – на 47% ниже рекордных максимумов 19 октября в 1982 юаня за тонну (почти $310).
Это произошло после того, как Госкомитет по делам развития и реформ КНР (ключевой орган в управлении китайской экономикой) напрямую вмешался в ценообразование угля, сообщает Reuters. По информации источников агентства, присутствовавших на встречах представителей госкомитета и угольных компаний в среду и четверг, правительство директивно установило целевой показатель для среднесрочной цены на энергетический уголь в 1200 юаней за тонну ($187,58). Такие встречи с угольщиками проводятся в Пекине почти ежедневно и направлены в том числе на выявление компаний, «искусственно завышающих цены».