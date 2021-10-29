Китайские власти приказали снижаться ценам на уголь

Это произошло после того, как Госкомитет по делам развития и реформ КНР (ключевой орган в управлении китайской экономикой) напрямую вмешался в ценообразование угля, сообщает Reuters. По информации источников агентства, присутствовавших на встречах представителей госкомитета и угольных компаний в среду и четверг, правительство директивно установило целевой показатель для среднесрочной цены на энергетический уголь в 1200 юаней за тонну ($187,58). Такие встречи с угольщиками проводятся в Пекине почти ежедневно и направлены в том числе на выявление компаний, «искусственно завышающих цены».