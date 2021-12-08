ВЭБ изучил уровень жизни в российских городах

ВЭБ изучил уровень жизни в российских городахЕдиный ресурс объединил данные о зарплатах, жилищных условиях и соблюдении гражданских прав
Горожане в России в среднем более образованны, чем жители стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом менее обеспечены жильем, регулярно перерабатывают и меньше отдыхают, показал Индекс качества жизни в городах. Исследование подготовил ВЭБ.РФ в партнерстве с PwC, РАНХиГС и Агентством стратегических инициатив (АСИ). «Ведомости» изучили доклад с основными результатами исследования.
В городах живет 75% россиян или 110 млн человек, отмечается в докладе. Индекс охватывает 115 крупнейших городов и столиц регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уровень жизни в которых несопоставим с большинством городов в России. Этот индекс – не рейтинг городов, а информационно-аналитическая система, где можно узнать ситуацию в конкретном городе. Данные планируется обновлять ежегодно.
Качество жизни принято измерять по динамике ВВП. Но рост экономики не всегда сопровождается ростом благосостояния жителей, приводятся в докладе слова ректора РАНХиГС Владимира Мау: «История знает примеры экономического роста на фоне падения благосостояния, как в СССР в 1980-х гг. Есть и обратный пример – Япония последних тридцати лет, где благосостояние росло при фактическом отсутствии экономического роста».
К тому же из-за разницы в методиках результаты существующих в России исследований не всегда сопоставимы с данными зарубежных. Поэтому авторы опирались на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – объединяет 38 государств, в том числе большинство стран ЕС. Почти треть (23%) показателей исследования сопоставимы с данными ОЭСР. При подготовке Индекса был учтен опыт «Обзора национальной городской политики» – проекта ОЭСР, российского правительства, Фонда ДОМ.РФ и РАНХиГС. Он сосредоточен на углубленном исследовании 38 российских городов и дает конкретные рекомендации.
Как измерили жизнь в городах?
Индекс учитывает 250 показателей по 12 составляющим благополучия: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, общество, работа и отдых, гражданские права, общая удовлетворенность (субъективная оценка жителей по данным опроса).
Для оценки использовались преимущественно данные статистики (66%). Субъективную оценку самих жителей по результатам опроса отражают 14% показателей, 13% – геоаналитика (данные по анализу местности городов), 7% – данные, собранные из различных источников в интернете методом парсинга. Опрос проводил аналитический центр НАФИ в апреле 2021 г. Метод – телефонный и онлайн-опрос по репрезентативным выборкам. Объем выборки – около 16 000 человек.
По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов – худшее значение, 100 баллов – лучшее значение по всем городам.
Для сравнения между собой города сгруппировали по четырем признакам: численности населения и ее динамике, средней зарплате и климату. Получилось 6 групп: «Космополиты» – города-миллионники, центры притяжения ресурсов; «Догоняющие» – крупные, преимущественно индустриальные города; «С достатком» – с уровнем дохода выше остальных, преимущественно индустриальные и/или транспортно-логистические центры; «На распутье» – с оттоком населения, преимущественно не «столицы» регионов; «Холодные» – с неблагоприятным климатов, как правило, не в европейской части России; «С амбициями» – города со средним и низким уровнем дохода и относительно благоприятным климатом преимущественно в европейской части.
Россия и заграница
Экономическое неравенство в городах России сопоставимо со средним значением по ОЭСР – 0,37 в России и 0,35 в ОЭСР, показало исследование. Жилье в российских городах почти в два раза новее, чем в среднем по городам стран ОЭСР – 59% домов построено после 1980 г. против 30% в ОЭСР. При этом на одного горожанина в России приходится в среднем 0,9 комнаты, в то время как в ОЭСР этот показатель почти вдвое выше, показало исследование. Лидируют по обеспеченности жильем Вологда (1,33 комнаты на человека), Красногорск (1,26) и Владикавказ (1,25).
У 59% горожан есть высшее образование, что заметно выше, чем в ОЭСР – 46%. Около 12% жителей городов в России регулярно перерабатывают – трудятся более 50 часов в неделю. Это сопоставимо со средним значением по городам стран ОЭСР – 11%. Аномально высокий уровень зафиксирован в Симферополе – регулярно перерабатывают 22,2% жителей. Работающий полный день горожанин отдыхает и спит в среднем 13,1 часа – на два часа меньше, чем в странах ОЭСР.
Менее половины (46%) российских горожан считают свое здоровье хорошим или очень хорошим, что ниже, чем в зарубежных городах. В среднем горожане в России живут 73 года. 82% горожан обеспечены качественной питьевой водой, согласно стандартам, но только 58% удовлетворены ее качеством.
Среднее количество убийств в городах России на 25% ниже, чем в городах стран ОЭСР. Наиболее безопасные города в этом отношении – Грозный, Махачкала и Нальчик. Улицы хорошо освещены лишь в трети российских городов. Половина респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности на улице в темное время суток.
Разрыв в занятости мужчин и женщин в России составляет 9%, что сопоставимо с ОЭСР (8,9%). Наибольший гендерный разрыв в Северной Осетии (15,5%), Крыму (15,3%) и Дагестане (15,2%). Зарплата женщин в городах России в среднем на 30% ниже, чем у мужчин. Самая большая разница в оплате труда у мужчин и женщин в городах Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатского края – от 40 000 до 55 000 руб.
Наиболее высокий средний размер оплаты труда отмечается в северных городах – Магадане, Сургуте и Новом Уренгое – порядка $20 000–25 000 в год, что сопоставимо с восточноевропейскими странами (Чехия, Словакия, Польша). Меньше всего средняя зарплата в Нальчике – $4500 в год. По показателю баланса работы и отдыха лидируют Сочи, Ростов-на-дону, Симферополь, Петрозаводск, Ханты-Мансийск.
Города-лидеры
По направлению «Здоровье» в топ-5 городов Салехард , Ханты-Мансийск, Саранск, Новый Уренгой и Элиста. Учитывались доступность и качество медицинской попощи, состояние здоровья (заболеваемость, смертность, продолжительность жизни), образ жизни населения и тп.
В сфере культуры лидируют Казань, Тюмень и Екатеринбург. По направлению образования наиболее благоприятная ситуация в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске в связи с системно более высоким уровнем высшего образования, качеством инфраструктуры и уровнем образованности населения по сравнению с большинством других городов. Воронеж и Брянск лидируют, в основном, за счет доступности школ и высокой долей населения с высшим и средним образованием.
Отстают в сфере образования Грозный, Новомосковск, Северск, Кызыл и Норильск из-за низкой планки по ЕГЭ при зачислении на бюджет в местные вузы, качества образования и доли населения с высшим образованием.
Наиболее благоприятная экологическая обстановка в Петропавловске-Камчатском, Тобольске, Ульяновске, Петрозаводске, Магадане. Учитывалось не только состояние окружающей среды (показатели воды, воздуха, почвы), но и система обращения с отходами, климатические изменения и тп. Самые низкие оценки у Махачкалы, Таганрога, Читы, Элисты и Кызыла из-за высокого загрязнения воздуха, нехватки озеленения и недовольства жителей качеством воды.
По уровню благоустройства лидируют Ставрополь, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Гатчина. При этом по субъективной оценке самих жителей, самые красивые города – Грозный (положительную оценку дали 94% жителей), Ставрополь (91%), Ханты-Мансийск и Чебоксары (по 88%). В целом около половины жителей считают свой город красивым и ухоженным.
Наиболее довольны условиями жизни в своем городе жители Грозного, Салехарда и Тамбова. Но даже в городах с высокиим уровнем удовлетвореенности (например, в северных городах) до 70% жителей хотели бы переехать.
Зачем нужен индекс
ВЭБ.РФ намерен инвестировать в экономику городов порядка 1 трлн руб. до 2024 г. Ключевые направления, кроме традиционных для ВЭБ.РФ больших проектов в инфраструктуре, промышленности и экспорте, определены прежде всего запросами самих горожан, уточнил представитель госкорпорации. Это обновление транспорта, модернизация систем водоснабжения и водоотведения, строительство школ, освещение улиц и тд.
ВЭБ.РФ планирует «задать социальное измерение инвестиций» – ввести дополнительные критерии принятия решений, пояснил главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Например, учитывать влияние инвестпроектов на жизнь рядовой семьи – стали ли доступны школы и медпомощь, улучшилась ли работа транспорта, экология. Поэтому сначала нужно оценить нынешнюю ситуацию в городах.
Гражданам инструмент может быть полезен для выбора города для работы и жизни, отмечает партнер PwC в России Елизавета Филиппова. Для бизнеса – для приоритизации и локализации инвестпроектов. Местным и федеральным органам власти Индекс поможет выявлять сильные и слабые стороны, определять лучшие практики и траектории стратегического развития городов, добавила Филиппова.
Новый аналитический инструмент станет большим подспорьем для дальнейших исследований и открывает широкое поле для сравнений и выработки новых предложений по развитию городов, прокомментировал «Ведомостям» гендиректор Фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Он будет полезен государственным органам при разработке стратегий муниципального экономического развития, позволит городам оценить свои сильные и слабые стороны, провести сравнения с городами в схожей ситуации и возможно, сделать выводы о распределении бюджетного финансирования, пояснил эксперт.
Впервые по 115 городам городам рассчитаны такие ключевые показатели, как коэффициент Джини (самый распространенный индикатор неравенства; рассчитан по показателю располагаемых доходов), количество комнат на одного жителя, уровень автомобилизации и др., отметил Пузанов.
При этом исследование обошло несколько важных аспектов. В частности, не проанализировано, насколько доступны для инвалидов общественные пространства (безбарьерная среда), говорит эксперт. Целесообразно дополнить информационную базу индикаторами возможностей развития малого и среднего бизнеса, качества коммунальных услуг и управления многоквартирными домами, считает Пузанов.