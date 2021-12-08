ВЭБ изучил уровень жизни в российских городах

Как измерили жизнь в городах?

Индекс учитывает 250 показателей по 12 составляющим благополучия: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, общество, работа и отдых, гражданские права, общая удовлетворенность (субъективная оценка жителей по данным опроса).

Для оценки использовались преимущественно данные статистики (66%). Субъективную оценку самих жителей по результатам опроса отражают 14% показателей, 13% – геоаналитика (данные по анализу местности городов), 7% – данные, собранные из различных источников в интернете методом парсинга. Опрос проводил аналитический центр НАФИ в апреле 2021 г. Метод – телефонный и онлайн-опрос по репрезентативным выборкам. Объем выборки – около 16 000 человек.

По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов – худшее значение, 100 баллов – лучшее значение по всем городам.

Для сравнения между собой города сгруппировали по четырем признакам: численности населения и ее динамике, средней зарплате и климату. Получилось 6 групп: «Космополиты» – города-миллионники, центры притяжения ресурсов; «Догоняющие» – крупные, преимущественно индустриальные города; «С достатком» – с уровнем дохода выше остальных, преимущественно индустриальные и/или транспортно-логистические центры; «На распутье» – с оттоком населения, преимущественно не «столицы» регионов; «Холодные» – с неблагоприятным климатов, как правило, не в европейской части России; «С амбициями» – города со средним и низким уровнем дохода и относительно благоприятным климатом преимущественно в европейской части.