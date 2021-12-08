Субсидии на мусоропереработку привяжут к факторам ESG

Разработанный стандарт базируется на трех главных факторах ESG, следует из декларации («Ведомости» ознакомились с ней). Больше всего критериев приходится на фактор «E» (environment), который направлен на повышение ответственности бизнеса в борьбе за климат. После присоединения к стандарту компания должна следовать показателям нацпроекта «Экология» и к 2030 г. направлять на обработку 100% отходов, на утилизацию – не менее 49,5%, на захоронение – не более 50%. В структуре финансирования проекта не менее 70% средств должно направляться на технологические процессы по сортировке и утилизации. Для получения госфинансирования компания также должна будет разработать методику и рассчитывать углеродный след проекта, внедрить программу по сокращению СО2 и утилизации свалочного газа. РЭО будет вести мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на объектах, а участники будут обязаны ежеквартально раскрывать сведения в ленте новостей и публиковать отчетность по результатам мониторинга.