Субсидии на мусоропереработку привяжут к факторам ESG

Субсидии на мусоропереработку привяжут к факторам ESGВ поддержке могут отказать не только за низкую «экологичность», но и за несоблюдение прав человека
Российский экологический оператор (РЭО, госструктура, ответственная за реформу мусорной отрасли, выступает одним из главных распорядителей бюджетных средств на ее проведение) подготовил декларацию и ESG-стандарт для российских компаний в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил «Ведомостям» представитель РЭО. На первом этапе стандарт будет добровольным, но присоединение к нему оператор учтет при принятии решений о господдержке проектов. В частности, компании, которые соблюдают ESG-принципы, станут первыми в очереди на получение субсидий. По итогам эксперимента РЭО может внедрить стандарт и в обязательном порядке, добавил представитель.
Разработанный стандарт базируется на трех главных факторах ESG, следует из декларации («Ведомости» ознакомились с ней). Больше всего критериев приходится на фактор «E» (environment), который направлен на повышение ответственности бизнеса в борьбе за климат. После присоединения к стандарту компания должна следовать показателям нацпроекта «Экология» и к 2030 г. направлять на обработку 100% отходов, на утилизацию – не менее 49,5%, на захоронение – не более 50%. В структуре финансирования проекта не менее 70% средств должно направляться на технологические процессы по сортировке и утилизации. Для получения госфинансирования компания также должна будет разработать методику и рассчитывать углеродный след проекта, внедрить программу по сокращению СО2 и утилизации свалочного газа. РЭО будет вести мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на объектах, а участники будут обязаны ежеквартально раскрывать сведения в ленте новостей и публиковать отчетность по результатам мониторинга.
Фактор «S» (social) направлен на повышение социальной ответственности компаний и более активную работу в публичном поле. Например, для подачи заявки на финансирование предприятие должно предоставить план по разработке документов в области соблюдения прав человека, документов, регламентирующих управление системой оплаты труда, карьерным ростом, профессиональной подготовкой и развитием навыков работников. Кроме того, заявитель должен предоставить план и политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая поставщиков, местные сообщества, СМИ и экологические организации. Также у компании должен быть активно действующий сайт, лента новостей по факторам ESG, представительство в социальных сетях.
Фактор «G» (governance) направлен на раскрытие информации и вовлеченность руководства в повестку устойчивого развития. Компания должна взять на себя обязательство по подготовке ежегодного отчета о прогрессе по ключевым показателям стандарта ESG, проходить общественное заверение на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО, а к моменту ввода в эксплуатацию объекта – утвердить документы в соответствии с взятыми на себя обязательствами.
«В России проходит реформа обращения с ТКО, ее целью является снижение захоронения отходов на полигонах и увеличение объемов сортировки. Но помимо этого важно устойчивое развитие отрасли по обращению с ТКО и ESG-стандарт деятельности компаний в этой сфере. И задача РЭО в этом плане – продвижение политики зеленого финансирования», – сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, ESG-стандарт разработан в целях повышения информационной открытости, прозрачности и доверия к деятельности РЭО и компаний в сфере обращения с ТКО. Соответствие такому стандарту повысит привлекательность инвестпроектов и будет важным фактором при обращении в РЭО за финансовой поддержкой, подчеркнул Буцаев.
Госкомпания РЭО была создана в 2019 г. для проведения в России реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она координирует участников сферы ТКО, в том числе госорганы, региональных операторов, отраслевые компании. В этом году оператор составил федеральную схему обращения с отходами с местами для строительства мощностей по утилизации и переработке мусора. Кроме того, недавно РЭО был наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств для доведения средств до инвесторов и субъектов.
С момента получения функций по оказанию финансовых мер поддержки инвестпроектов в сфере ТКО, наблюдательный совет РЭО одобрил господдержку общим объемом 2,9 млрд руб. Среди проектов – строительство комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в подмосковном Клину, создание проекта по утилизации ТКО в Солнечногорске, строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в ХМАО, модернизация объекта по обработке ТКО в Самарской области.
Таксономия зеленых проектов
В сентябре этого года правительством утвердило национальную таксономию зеленых и адаптационных проектов. В таксономии все проекты разделены по направлениям, при этом по некоторым из них критерии сформулированы, по другим – отданы на определение в методики верификаторов.
ESG-стандарт подготовлен с учетом требований национальной таксономии, рекомендаций Банка России и международных актов, определяющих подходы к устойчивому развитию и зеленому финансированию, отмечает председатель экспертного совета ППК РЭО Светлана Бик, которая принимала участие в подготовке пакета документов.
Бик подчеркивает, что национальная таксономия является документом самого верхнего уровня, при этом практика отрабатывается на отраслевом поле, которое важно для реализации верхнеуровневых задач. Анализ лучших практик по ESG-трансформации отрасли даст РЭО практический материал для взаимодействия с Минэкономразвития, ВЭБ.РФ и другими ведомствами, вовлеченными в процесс декарбонизации российской экономики, для совершенствования национальной таксономии и иных нормативных документов, считает Бик.
По словам заместителя директора группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ Марии Калиновской, сегодня соответствие зеленым стандартам – это необходимый минимум для бизнеса, а не что-то выдающееся. «Тут стоит скорее говорить не о преференциях для тех, кто соответствует ESG-стандартам, а то том, что компании, которые еще не внедрили или не «приняли» данную повестку, могут остаться «на обочине»», – говорит она. Следование стандартам устойчивого развития дает бизнесу возможность привлекать новых клиентов, а также является важным фактором для принятия решений инвесторами. Развитая ESG практика позволяет компаниям обращаться за «зеленым» финансированием, привлекать капитал по более выгодным условиям, добавляет эксперт.
Декларация, стандарт и регламент экспертного заверения отчетов могут произвести ESG-революцию в отрасли, наставить региональных операторов и переработчиков на путь устойчивого развития, считает руководитель экспертного центра ESG-трансформации «Деловой России» Андрей Черногоров. При этом, по его словам, компаний, которые захотят добровольно меняться, вряд ли будет много. Стимулом к присоединению может стать учет этого фактора при принятии решений о господдержке, считает он.
По словам Калиновской, есть риск, что новый стандарт станет просто дополнительной нагрузкой для компаний, так как сейчас и так уже разработано и «в ходу» множество стандартов. По ее словам, позитивным сигналом является гармонизация стандартов раскрытия нефинансовой информации.