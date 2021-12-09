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Экспорт из США бьет рекорды и снижает торговый дефицит

Причина – в постковидном восстановлении и протекционистских мерах Дональда Трампа
Илья Лакстыгал
Экспорт товаров и услуг из США в денежном выражении в октябре достиг $223,6 млрд / JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

Дефицит торгового баланса США в октябре снизился, по данным опубликованного 8 декабря отчета министерства торговли, на 17,6% до $67,1 млрд. Это произошло благодаря увеличению экспорта на 8,1%, в то время как импорт в США вырос лишь на 0,9%. Это самое резкое снижение торгового дефицита США с апреля 2015 г. А в денежном – торговый дефицит имеет самое низкое значение с декабря 2020 г. Общий дефицит торгового баланса Америки с начала года составил $705,2 млрд, что на 29,7% больше, чем за тот же период 2020 г.

Экспорт товаров и услуг из США в денежном выражении в октябре достиг $223,6 млрд. Рост был обусловлен главным образом экспортом готовых товаров, увеличившимся в октябре на 11,1% до $158,7 млрд. Экспорт промышленных товаров и материалов увеличился на $6,4 млрд, а поставки сырой нефти в денежном выражении увеличились на $1,2 млрд, став самыми высокими за всю историю. Вырос экспорт капитальных товаров (capital goods), в категорию которых входят промышленное оборудование и гражданские самолеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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