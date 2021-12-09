Экспорт из США бьет рекорды и снижает торговый дефицит

Дефицит торгового баланса США в октябре снизился, по данным опубликованного 8 декабря отчета министерства торговли, на 17,6% до $67,1 млрд. Это произошло благодаря увеличению экспорта на 8,1%, в то время как импорт в США вырос лишь на 0,9%. Это самое резкое снижение торгового дефицита США с апреля 2015 г. А в денежном – торговый дефицит имеет самое низкое значение с декабря 2020 г. Общий дефицит торгового баланса Америки с начала года составил $705,2 млрд, что на 29,7% больше, чем за тот же период 2020 г.