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Мировой лидер по производству беспилотников попал под санкции США

Американцы под предлогом нарушения прав человека могут лишить его рынка
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
PIXABAY

США добавят в черный список оборонных подрядчиков восемь китайских компаний, в том числе ведущего мирового производителя коммерческих беспилотников DJI Technology (далее – DJI), доля которого на мировом рынке гражданских дронов в 2020 г. составила, по данным агентства Brandessence, 56,7%, или $4,32 млрд. Об этом 15 декабря сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением законопроекта о санкциях против КНР, поводом для которого стала информация о нарушении прав уйгуров в северо-западной провинции Китая Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район, далее – СУАР). Палата представителей конгресса США 14 декабря уже единогласно проголосовала за соответствующий законопроект, однако конечный санкционный список пока не публиковался.

Источники издания поясняют, что минфин США официально внесет 16 декабря в санкционный «черный список организаций китайского оборонно-промышленного комплекса» как минимум восемь компаний из КНР, включая DJI из-за их предполагаемой причастности к слежке за мусульманами-уйгурами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных