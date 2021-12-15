Мировой лидер по производству беспилотников попал под санкции США

США добавят в черный список оборонных подрядчиков восемь китайских компаний, в том числе ведущего мирового производителя коммерческих беспилотников DJI Technology (далее – DJI), доля которого на мировом рынке гражданских дронов в 2020 г. составила, по данным агентства Brandessence, 56,7%, или $4,32 млрд. Об этом 15 декабря сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением законопроекта о санкциях против КНР, поводом для которого стала информация о нарушении прав уйгуров в северо-западной провинции Китая Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район, далее – СУАР). Палата представителей конгресса США 14 декабря уже единогласно проголосовала за соответствующий законопроект, однако конечный санкционный список пока не публиковался.