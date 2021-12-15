Регионам могут дать право блокировать проекты СЗПК

Что такое СЗПК

Механизм СЗПК предусматривает возможность предоставления инвесторам «стабилизационной оговорки» (гарантия неизменности условий):

- по налогу на прибыль и имущество организаций, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам – на срок от 6 до 20 лет;

- по условиям землепользования и градостроительной деятельности – на 3 года;

- по условиям предоставления мер государственной поддержки – на срок предоставления меры поддержки.

В случае осуществления компанией собственных инвестиций в объеме более 10 млрд руб. в «дедушкину оговорку» также может быть включена стабилизация:

- ставок вывозных таможенных пошлин сроком на 20 лет;

- неналоговых платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду, пользование водными объектами, утилизационный сбор, экосбор) – на 3 года.

Также инвесторы могут возместить часть затрат на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру, внедренные НИОКР, уплату процентов по кредитам, привлеченным для финансирования проекта на инвестиционной фазе, – в объеме налоговых поступлений от проектов. В течение пяти лет может быть возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.