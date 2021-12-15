Регионам могут дать право блокировать проекты СЗПК

Регионам могут дать право блокировать проекты СЗПКВ правительстве обсуждается реформа механизма
В правительстве обсуждают перезагрузку механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – инструмента для крупных инвесторов, который должен был сыграть ключевую роль в стимулировании притока частных вложений в экономику, выяснили «Ведомости». Ключевые изменения – предоставление регионам права блокировать заявки на заключение СЗПК по проектам, которые планируется реализовать на их территории. Кроме этого, обсуждается пересмотр периметра фискальных условий, которые стабилизируются для инвесторов: из него могут и исключить, и добавить некоторые виды платежей.
В последние несколько недель в Белом доме проходила серия совещаний, в которых участвовали представители профильных ведомств (прежде всего Минфина, Минэкономразвития, ФНС), а также бизнеса, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к правительству, и два участника встреч. По их словам, у дискуссии три главных причины. Первая – остановка заключения новых СЗПК: с апреля не было подписано ни одного нового договора. Вторая – риски создания выпадающих доходов для бюджетной системы, прежде всего региональной. Третья – существенное изменение экономических обстоятельств в последние два года, не отраженное в действующем законодательстве (СЗПК – сравнительно новый инструмент, нормативная база была принята по нему лишь в конце прошлого года).
Ключевые из обсуждаемых изменений следующие.
– В процесс одобрения СЗПК планируется вовлечь власти субъектов, на территории которых в рамках соглашений планируется реализовать проекты. Речь идет о формировании легитимного механизма, который позволил бы региону определять необходимость его участия в качестве стороны СЗПК. Дело в том, что на данный момент у региональных властей фактически отсутствует право отказаться от реализации проекта на своей территории. Федеральные проекты с СЗПК могут создать для бюджетов субъектов определенные риски, кроме этого, у региональных властей могут быть свои планы на освоение тех или иных территорий.
По сути, обсуждается предоставление регионам права рассматривать инициативу инвестора и ставить на проекте «визу», либо отказывать в подписании. В первом случае власти субъекта обязуются всячески содействовать в реализации проекта, по крайней мере не ухудшать его условий. Во втором они должны представить развернутую мотивацию отказа в заключении соглашений.
Такое правило необходимо, с одной стороны, чтобы уравновесить интересы регионов и Федерации. С другой – необходимость излагать причины нежелания заключать соглашения защищает инвесторов от необъективных отказов. Как пояснил «Ведомостям» собеседник, близкий к участникам одного из совещаний, в конечном счете планируется предоставить регионам инициативу.
Первые СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю было уже 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб., Минимальный порог инвестиций для заключения СЗПК — 200 млн руб. Чем больше вложения, тем больше стабилизационных гарантий получит инвестор. Сейчас в Минэкономразвития на рассмотрении 75 заявлений на заключение СЗПК с объемом инвестиций более 1,6 трлн руб. Всего в 2020-2021 гг. заключено 36 СЗПК на 1,28 трлн руб.
– Периметр условий, которые смогут претендовать на стабилизацию, может быть пересмотрен.
Основа законодательства о СЗПК проектировалась в допандемийный период – с момента начала эпидемии экономические обстоятельства значительно изменились. Например, резко выросли цены, в том числе товаров, необходимых для реализации инвестпроектов, изменились условия экспорта, в частности была модифицирована система вывозных пошлин – например, появились демпфирующие механизмы или квоты на поставки тех или иных товаров за рубеж; повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых для металлургов.
Как пояснил близкий к правительству источник, нынешняя конфигурация СЗПК заключает достаточно высокие риски для бюджетной системы, с одной стороны, и не учитывает ухудшение условий ведения хозяйственной деятельности – с другой. Какие-то фискальные условия, в частности налоги и сборы, могут быть исключены из стабилизационного периметра, какие-то, наоборот, включены в него. Для инвесторов предусмотрена компенсация затрат по проекту через субсидии или налоговые вычеты. При этом объем компенсации не может превышать сумму уплаченных налогов от реализации инвестпроекта. В частности, таких, как НДС, импортные пошлины, акцизы на ряд транспортных средств (зачисляются в федеральный бюджет), а также таких, как налог на прибыль, на имущество, транспортный и земельный налог (идут в бюджеты регионов).
– Функцию экспертизы заявок на подписание СЗПК, а также сопровождения реализации проектов, планируется передать ВЭБу, а оператором проектируемой в данный момент ГИС «Капиталовложения» (система заключения соглашений и мониторинга их исполнения) – сделать ФНС. До недавнего времени эти обязанности были закреплены за Агентством инвестиционного развития (АИР). «Ведомости» ранее подробно анализировали деятельность этой структуры, которая в определенный момент оказалась в преддефолтном состоянии, не выплачивала работникам зарплату и задолжала коммерческим банкам по кредитам.
Так или иначе, все эти изменения все еще находятся в процессе обсуждения: в ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием бизнеса, которая до весенней законодательной сессии должна будет подготовить пакет поправок к действующему законодательству.
Представитель Минфина подтвердил, что сейчас обсуждается концепция реализации механизма СЗПК с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества. По его словам, в ближайшей перспективе планируется оценить масштаб затрат к возмещению инвесторам, а также объем ожидаемых от проектов налоговых поступлений в бюджеты разного уровня. По итогам этого анализа будут рассматриваться предложения по целесообразности и необходимости последующих корректировок данного механизма, заключил собеседник «Ведомостей». Представители Минэкономразвития, ФНС и аппарата правительства не ответили на запрос. В ВЭБе уточнили, что функция администрирования СЗПК институту не передана – решение принимается на уровне кабинета министров.
Что происходит с СЗПК
Бизнес ожидал корректировки ряда не совсем работоспособных преференций механизма, отметила управляющий партнер «Пионеров ГЧП» Дарья Годунова. В частности, по действующему законодательству компенсация из бюджета части затрат на создание необходимой для проекта инфраструктуры может составлять до 50%, при этом выплачивается она только после завершения создания объекта и в пределах пяти лет, напомнила она. Кроме того, бюджет может компенсировать до 100% затрат на создание сопутствующей инфраструктуры (автодороги, внешние инженерные сети и проч.), но выплачивается компенсация также только после завершения создания объекта и в пределах уже 10 лет. Бизнесу важно возместить эти средства оперативнее, по ходу реализации проекта, резюмировала Годунова.
Одним из ключевых аспектов СЗПК является компенсация затрат на строительство инфраструктуры за счет будущих налоговых поступлений, а поскольку они идут именно в доходы регионального бюджета, то предложение передать инициативу на местный уровень выглядит логично, говорит директор центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин. По его словам, с точки зрения государства это закономерная идея – чтобы сами регионы принимали решение, строить ли за счет своих бюджетов инфраструктуру.
Инвестиционная активность субъектов России зависит не только от их полномочий, но и от более глубинных причин – состояния инвестклимата и боязни долгосрочных действий в условиях неопределенности, говорит заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов.
Что такое СЗПК
Механизм СЗПК предусматривает возможность предоставления инвесторам «стабилизационной оговорки» (гарантия неизменности условий):
- по налогу на прибыль и имущество организаций, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам – на срок от 6 до 20 лет;
- по условиям землепользования и градостроительной деятельности – на 3 года;
- по условиям предоставления мер государственной поддержки – на срок предоставления меры поддержки.
В случае осуществления компанией собственных инвестиций в объеме более 10 млрд руб. в «дедушкину оговорку» также может быть включена стабилизация:
- ставок вывозных таможенных пошлин сроком на 20 лет;
- неналоговых платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду, пользование водными объектами, утилизационный сбор, экосбор) – на 3 года.
Также инвесторы могут возместить часть затрат на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру, внедренные НИОКР, уплату процентов по кредитам, привлеченным для финансирования проекта на инвестиционной фазе, – в объеме налоговых поступлений от проектов. В течение пяти лет может быть возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.
Новые полномочия регионов могут создать некоторую напряженность в работе с федеральными структурами в силу завышенных ожиданий с обеих сторон, это может быть фактором торможения процесса, считает Климанов. По словам эксперта, такая же проблема возникла, например, когда правительство и Минфин предложили регионам списать часть госдолга за счет реализации инвестпроектов. «Вчера на заседании комиссии госсовета по экономике и финансам [глава Минфина] Антон Силуанов говорил, что на программу заложено больше средств, чем регионы смогли исчерпать, и это связано с низкой активностью самих субъектов. Регионы же сетуют, что у них недостаточно возможностей», – говорит Климанов. Завышенные ожидания могут стать если не конфликтом интересов, то фактором неопределенности, считает эксперт.
По словам Никитина, основной вопрос в заинтересованности самих регионов привлекать инвестиции. Если такой интерес есть, то они и без механизма СЗПК находят способы увеличения капвложений. «Можно привести в пример Москву или Удмуртию, которые отличаются передовыми практиками работы с инвесторами», – говорит Никитин.
Климанов подчеркивает, что пока в России сохраняется курс на централизацию в принятии решений, поэтому рациональное поведение инвесторов будет ориентировано в первую очередь на федеральную власть. При этом такой инструмент, который гарантирует стабильность условий для крупных проектов в регионах, должен быть, уверен эксперт. «Интуитивно кажется, что инструмент СЗПК мог бы реализовываться более активно. Но в то же время есть и другие преференциальные режимы в виде ОЭЗ, ТОР, специальных условий для Восточной Сибири и Дальнего Востока – и ожидания по ним также выше, чем реализуется на практике», – говорит он.
Что касается расширения стабилизационной оговорки, то это нецелесообразно, считает Никитин. «Почему государство за счет средств налогоплательщиков должно компенсировать инвесторам удорожание арматуры, например? Оно может гарантировать стабильность налогового режима, неналоговых платежей, тарифов естественных монополий, но не инфляцию, курс валюты или стоимость сырья», – отмечает он.