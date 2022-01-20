Тарифные компании выступили против предложения профсоюзов ежегодно увеличивать МРОТ

С 2021 г. методика установления МРОТа в России изменена – теперь показатель определяется как 42% от медианной заработной платы в стране. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая – выше. Хотя МРОТ в субъектах и не может быть ниже этой общей по стране величины, в зависимости от региона уровень минимальной заработной платы (МЗП; наименьшая величина оплаты труда, допустимая в субъекте) может отличаться. С 1 января 2022 г. МРОТ составляет 13 890 руб., а минимальная зарплата в Москве – 21 371 руб., в Санкт-Петербурге – 21 500 руб., в Республике Алтай – 13 890.