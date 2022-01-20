Тарифные компании выступили против предложения профсоюзов ежегодно увеличивать МРОТ

Тарифные компании выступили против предложения профсоюзов ежегодно увеличивать МРОТВ Минтруде пообещали обсудить с бизнесом и регионами возможное увеличение минимальной зарплаты
Бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. до 2030 г. – с такой инициативой объединение в 2021 г. обращалось к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Сейчас показатель МРОТ/медианная зарплата составляет 42% в целом по стране.
Свою позицию компании обозначили на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (РТК), где обсуждалось предложение ФНПР. Встреча состоялась на прошлой неделе, в ней приняли участие представители бизнеса, Минтруда и профсоюзов. О негативной реакции компаний на инициативу объединения работников «Ведомостям» рассказали три участника совещания.
В частности, работодатели из тарифообразующих отраслей (предприятия электроэнергетики, ЖКХ, транспорта и др.) не готовы поддержать увеличение соотношения МРОТа и медианной зарплаты, передал позицию РСПП один из участников встречи. По словам собеседника, основным аргументом бизнеса был риск повышения тарифов, а также ускорение инфляции. Аналогичную с ним позицию высказали представители РЖД и объединения работодателей в сфере энергетики «ЭРА России». Ассоциация, в частности, предостерегла от повышения МРОТа из-за возможного роста тарифов, нарушения баланса интересов потребителей тепловой энергии и поставщиков, которое может привести к ухудшению финансовой конъюнктуры компаний и снижению их инвестиционной привлекательности.
«Энергетики лукавят, – считает замдиректора Сообщества потребителей энергии Валерий Дзюбенко. – Рост расходов на оплату труда, конечно, будет оказывать влияние, но наряду с оплатой труда в расчете энерготарифов присутствуют и другие расходные статьи, которые можно оптимизировать для сдерживания тарифного роста». По его словам, запас финансовой прочности у регулируемых энергокомпаний есть: например, чистая прибыль ПАО «Россети» без учета переоценки финансовых вложений, согласно отчетности компании, составила 12,4 млрд руб. в 2020 г. и 37,4 млрд руб. годом ранее. А на счетах генерирующих компаний, для которых тарифицируется поставка тепла и частично электроэнергии и мощности, по итогам 2020 г., по данным Центра финансовых расчетов (АО «ЦФР»), скопилось около 1,032 трлн руб. в виде денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, отметил Дзюбенко.
При этом в энергетике растут не только регулируемые тарифы сетей, но и рыночные цены на электроэнергию. Рост одноставочной цены оптового рынка за последние 5 лет опережает накопленную инфляцию на 21 п. п., говорил в декабре 2021 г. в интервью «Независимой газете» директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев. По его словам, накопленный прирост инфляции за этот период составил 123%, в то время как одноставочные оптовые энергоцены приросли на 144%.
Среди причин, о которых говорил представитель РЖД, – возможный рост тарифов на перевозки и увеличение финансовой нагрузки на госкомпании. Доведение МРОТа до 50% (именно такую цель предлагала достичь ФНПР) от медианной зарплаты приведет к дополнительным расходам на фонд оплаты труда работников РЖД в размере 40 млрд руб. в год, уточнил собеседник «Ведомостей».
Представитель РСПП отметил, что позиция основана на опросе среди работодателей, у которых ценообразование их продукции регулируется государством. В объединении считают необходимым при принятии любых решений, касающихся установления размера МРОТа, основываться на конкретных расчетах, говорит собеседник: новый подход к определению МРОТа совсем недавно утвержден и следует проанализировать, как зарекомендует себя новый механизм.
«Что касается последствий повышения МРОТа для коммерческого сектора экономики, то следует отметить, что практически для всех отраслей эта величина имеет номинальный характер, поскольку минимальная заработная плата существенно превышает МРОТ», – говорит представитель РСПП. Вместе с тем повышение МРОТа вызовет рост фонда заработной платы либо «схлопывание» межразрядной зарплатной сетки, указывает собеседник. В первом случае (например, в тарифорегулируемых отраслях) это может привести к росту тарифов, во втором – к дефициту квалифицированных кадров в ключевых отраслях экономики, поясняет он.
РЖД заинтересована в росте благосостояния своих работников, сообщил «Ведомостям» представитель компании в ответ на уточняющий запрос. Но предложение профсоюзов о повышении соотношения МРОТа и медианы необходимо рассматривать взвешенно, сбалансированно. «РЖД готова принять активное участие в доработке предложений и подготовке стратегии совершенствования механизма определения МРОТа», – заявили собеседник в пресс-службе монополии.
С 2021 г. методика установления МРОТа в России изменена – теперь показатель определяется как 42% от медианной заработной платы в стране. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая – выше. Хотя МРОТ в субъектах и не может быть ниже этой общей по стране величины, в зависимости от региона уровень минимальной заработной платы (МЗП; наименьшая величина оплаты труда, допустимая в субъекте) может отличаться. С 1 января 2022 г. МРОТ составляет 13 890 руб., а минимальная зарплата в Москве – 21 371 руб., в Санкт-Петербурге – 21 500 руб., в Республике Алтай – 13 890.
Позиция Минтруда
У Минтруда идеологических возражений идея ФНПР не вызывает, но ведомство также не готово однозначно поддержать или выступить против предложения о повышении соотношения МРОТа и медианы на 1 п. п. ежегодно. Как следует из ответного письма заместителя министра Алексея Вовченко (есть у «Ведомостей») в адрес ФНПР, Минтруд считает необходимым провести консультации с субъектами России и работодателями, чтобы оценить возможности повышения соотношения МРОТа и медианной зарплаты, пишет Вовченко. Нужно оценить, во-первых, насколько субъекты готовы повышать минимальную оплату труда, а во-вторых, как это будет воспринято бизнесом в отраслевом разрезе, т. е. по видам экономической деятельности, подчеркивает замминистра.
В течение 2022 г. в рамках работы РТК по регулированию социально-трудовых отношений нужно инициировать серию совещаний по повышению минимальных уровней оплаты труда в отраслевых соглашениях, уточняется в письме.
Трудовым кодексом предусматривается, что размер минимальной заработной платы в субъекте может устанавливаться региональным соглашением, напоминает Вовченко. Таким образом, оценку ситуации на уровне субъектов России можно провести с применением специального института социального партнерства (система взаимоотношений между работниками и работодателями. – «Ведомости»), следует из письма.
«Результатом такой работы могла бы [быть] оценка возможности дополнительного повышения МРОТа на федеральном уровне с учетом фактического увеличения минимальных уровней оплаты труда на региональном уровне», – говорится в письме.
Минтруд предлагает дополнительно обсуждать итоги работы, уделяя внимание выявленным рискам и ограничениям, в ходе консультаций в рамках работы РТК. «Ведомости» направили запрос представителю Минтруда.
«Ручной режим»
Отраслевые соглашения распространяются только на те компании, которые их подписали, поясняет профессор Финансового университета Александр Сафонов: в Трудовом кодексе есть позиция, когда компания имеет право не подписывать документ, поэтому она может его не исполнять. Кроме того, отраслевыми соглашениями охвачены не все работники, которые состоят в профсоюзах, добавляет он. Что касается региональных соглашений, то они устанавливают минимальную зарплату только для работников бюджетной сферы, говорит эксперт. В целом, по его словам, МРОТ в России должен увеличиваться сообразно социально-экономическому развитию страны.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил повышение МРОТа на 8% вместо 6,4%, как это планировалось ранее. Индексацию показателя пришлось провести в ручном режиме, так как инфляция в конце года оказалась выше официального прогноза правительства.
Профсоюзная сторона предложила Минтруду и РСПП совместно разработать стратегию повышения МРОТа в среднесрочном периоде, отмечает заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина. По ее словам, помимо ежегодного роста соотношения МРОТа и медианой зарплаты необходимо предусмотреть обеспечение ежегодного роста МРОТа выше прогнозной величины индекса потребительских цен. Кроме того, нужно использовать данные о медианной зарплате за первое полугодие текущего года при установлении МРОТа на очередной год (сейчас используются данные за предыдущий год. – «Ведомости»), отмечает Кузьмина.
По ее словам, в решении рабочей группы записано, что профсоюзная сторона РТК, общероссийские объединения работодателей и правительство договариваются о разработке совместных предложений по повышению соотношения МРОТа и медианы на среднесрочный период без конкретики в части сроков.
Для отдельных отраслей и регионов с низкими зарплатами, в частности на Северном Кавказе и юге Сибири, повышение МРОТа станет «крайне обременительным», отмечает заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Сергей Солнцев. На повышение МРОТа предприятия могут реагировать сокращениями сотрудников, уходом в тень, предупредил эксперт.
В России невысокий МРОТ по сравнению с другими странами, отметил Солнцев. Из-за больших региональных различий общий подход работает тяжело – при установлении МРОТа приходится оглядываться на менее обеспеченные регионы. Решить эту проблему можно с помощью установления дифференцированных уровней МРОТа в зависимости от региона, считает Солнцев: такая норма уже предусмотрена Трудовым кодексом. Ранее регионы активно пользовались этим правом, но в последние несколько лет стали реже использовать, причем региональный МРОТ часто лишь на несколько сотен рублей превышает общероссийский уровень, констатировал Солнцев.
Бизнес и часть регионов могут оказаться не готовы к повышению МРОТа более высокими темпами, предупредила заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина: «Может возрасти неформальная занятость, часть сотрудников могут лишиться работы».
Увеличение МРОТа потребует от предприятий повысить зарплаты не только низкооплачиваемым сотрудникам, но и остальным, чтобы сохранить дифференциацию, отметила Гришина: «Дополнительные издержки бизнес определенно перенесет на потребителя, повысив цены на товары». По ее оценке, в законе необходимо дополнительно прописать, что МРОТ не может быть ниже номинального значения МРОТа за предыдущий год, проиндексированного на уровень инфляции.
Ранее «Ведомости» писали, что ФНПР направила Антону Котякову письмо с соответствующим предложением. По расчетам ФНПР, если с 2023 г. ежегодно увеличивать соотношение МРОТа и медианы на 1 п. п., к 2030 г. показатель вырастет до 26 253 руб., при сохранении действующих параметров показатель будет равен 22 053 руб. Эксперты оценивали рост дополнительной нагрузки на бюджет в этом случае с 70 млрд руб. в 2023 г. до 800 млрд руб. в 2030 г.
В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев