Силуанов пообещал вернуться к вопросу «налога на дивиденды»Тема стимулирования компаний больше инвестировать, чем платить акционерам, «не забыта»
Вопрос «налога на дивиденды» (стимулирования компаний больше вкладывать в экономику, чем платить акционерам) на данный момент не обсуждается в активном режиме, но это не означает, что «тема забыта», заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Мы видим, что прибыли компаний высокие. [Порядок прибылей] сопоставим с федеральным бюджетом. Видим, когда половина этой прибыли, а в каких–то компаниях значительно больше, идет на дивиденды. Нам бы хотелось, чтобы эти деньги работали в экономике, создавали рабочие места», – заявил Силуанов.
По его словам, «налог на дивиденды» должен решить не фискальную задачу, а задачу стимулирования инвесторов вкладывать в России вместо вывода средств за рубеж.
В прошлом году правительство готовило две налоговые меры в контексте более справедливого распределения сверхдоходов от продажи сырья. Первая – пересмотр формата налога на добычу полезных ископаемых для твердых видов сырья и повышение его ставки. Вторая – введение повышенных ставок по налогу на прибыль для тех компаний, которые платят из прибыли больше дивидендов, чем реинвестируют. В тот момент в правительстве решили ограничиться повышением НДПИ, а обсуждение «налога на дивиденды» отложить на 2022 г.
На одном из финальных совещаний в правительстве бизнес попросил отсрочить введение «налога на дивиденды», напомнил Силуанов. По его словам, была договоренность вернуться к обсуждению на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Тема точно будет прорабатываться в процессе подготовки основных направлений налоговой политики на следующие три года (программный документ Минфина, отражающий, по сути, планы ведомства по введению или отмене того, или иного регулирования). Минфин будет консультироваться с бизнесом по этому вопросу, заверил Силуанов.
В РСПП в начале января уже состоялось внутреннее обсуждение возможных инициатив по вопросу «налога на дивиденды», сообщали «Ведомости». Объединение предлагало отказаться от концепции «штрафов» за чрезмерные выплаты акционерам. В РСПП сформировали пакет из инструментов, которые должны стимулировать бизнес сместить свои ориентиры в пользу инвестиций. Одно из главных предложений объединения – ввести универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их осуществления. Режим предлагалось установить на федеральном уровне, причем налогоплательщик должен будет восстановить налог к доплате, если объект, по которому получен вычет, не удастся достроить и ввести в эксплуатацию в определенные сроки (например, обозначенные в проектной документации).
В РСПП впоследствии уточнили, что тема стимулирования инвестиций обсуждается, но эти материалы являются исключительно рабочей версией, которая не направлялась в органы власти. Окончательная позиция будет сформирована Бюро правления РСПП.