Силуанов пообещал вернуться к вопросу «налога на дивиденды»

В РСПП в начале января уже состоялось внутреннее обсуждение возможных инициатив по вопросу «налога на дивиденды», сообщали «Ведомости». Объединение предлагало отказаться от концепции «штрафов» за чрезмерные выплаты акционерам. В РСПП сформировали пакет из инструментов, которые должны стимулировать бизнес сместить свои ориентиры в пользу инвестиций. Одно из главных предложений объединения – ввести универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их осуществления. Режим предлагалось установить на федеральном уровне, причем налогоплательщик должен будет восстановить налог к доплате, если объект, по которому получен вычет, не удастся достроить и ввести в эксплуатацию в определенные сроки (например, обозначенные в проектной документации).