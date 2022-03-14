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Экономика

Минфин прокомментировал вероятность дефолта

Россия выплатит госдолг в рублях, если не пройдет платеж в валюте
Ольга Агеева
Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает инвесторам получать платежи по долгу России в рублях на спецсчета в российских банках. Вывести эти средства из России можно будет исключительно в результате конвертации с применением валюты из замороженных резервов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Является ли это дефолтом или нет? Мы свои обязательства выполняем. Но те страны, которые, по сути, объявили нам дефолт, заморозив золотовалютные резервы, создают сложности с исполнением наших обязательств, – заявил министр финансов. – По сути, это дефолт со стороны западных стран, в которых хранятся наши резервы. Страны-эмитенты не выполнили свои обязательства перед Россией по расчетам в валютах. Это чистый дефолт, все признаки этого налицо».

Силуанов сообщил об отсутствии у России доступа к $300 млрд резервов

Россия лишена доступа к почти половине своих золотовалютных резервов на сумму $300 млрд при общем объеме в $640 млрд. Международные рейтинговые агентства Moody’s, S&P и Fitch понизили суверенные кредитные рейтинги России до преддефолтного уровня. Fitch присвоило России самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте.

На среду, 16 марта, назначено погашение очередного купона по суверенным еврооблигациям (купоны по выпускам с погашением в 2023 и 2043 гг. на $3 млрд и $1,5 млрд соответственно). Если платеж в валюте не пройдет, Россия будет вынуждена произвести оплату в рублях.

Минфин подготовил платежное поручение в иностранной валюте и отследит, исполнят ли его западные банки, где открыты счета РФ. Если поручение не будет исполнено, Минфин произведет выплату в рублевом эквиваленте на спецсчета в российских банках, пояснил Силуанов: «Мы через национальный расчетный депозитарий, открывая соответствующие счета, будем зачислять рублевые эквиваленты по официальному курсу ЦБ на день оплаты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных