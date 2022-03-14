Минфин прокомментировал вероятность дефолта

«Является ли это дефолтом или нет? Мы свои обязательства выполняем. Но те страны, которые, по сути, объявили нам дефолт, заморозив золотовалютные резервы, создают сложности с исполнением наших обязательств, – заявил министр финансов. – По сути, это дефолт со стороны западных стран, в которых хранятся наши резервы. Страны-эмитенты не выполнили свои обязательства перед Россией по расчетам в валютах. Это чистый дефолт, все признаки этого налицо».