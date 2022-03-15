Эксперты ожидают роста доходов бюджета на 5 трлн рублей«Ведомости» спросили экономистов о перспективах российской экономики
Многие аналитики уже сейчас, несмотря на экстремальную неопределенность, формируют предварительные прогнозы основных макроэкономических показателей. «Ведомости» разбирались, как эксперты оценивают перспективы российской экономики и какими предпосылками при этом оперируют.
Бюджет и нефть
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