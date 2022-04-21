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ФНПР хочет ужесточить меры по отношению к ушедшим из России иностранным компаниям

Законопроект о внешнем управлении их активами готовится к первому чтению в Госдуме
Валерия Мишина
Максим Стулов / Ведомости

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 20 апреля выступил с обращением к президенту Владимиру Путину, в котором потребовал «безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов». Руководство ФНПР отметило, что «считает необходимым принятие неотложных мер по обеспечению занятости граждан», поддержало ряд других мер президента в сфере борьбы с антироссийскими санкциями (перевод платежей за российский газ на рубли) и предложило свои (поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России).

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных