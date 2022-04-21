ФНПР хочет ужесточить меры по отношению к ушедшим из России иностранным компаниям

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 20 апреля выступил с обращением к президенту Владимиру Путину, в котором потребовал «безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов». Руководство ФНПР отметило, что «считает необходимым принятие неотложных мер по обеспечению занятости граждан», поддержало ряд других мер президента в сфере борьбы с антироссийскими санкциями (перевод платежей за российский газ на рубли) и предложило свои (поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России).