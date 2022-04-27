Зачем Минфину менять бюджетное правило

Старые бюджетные правила, которые определяли бюджетную политику России последние годы, не могут реализовываться в текущих условиях. Поэтому Минфин подготовил предложения по изменению механизма, заявил министр финансов России Антон Силуанов на брифинге 27 апреля. Он отметил, что бюджет на следующие три года может готовиться уже с учетом новых принципов.