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Зачем Минфину менять бюджетное правило

Его функция будет сводиться просто к пополнению ФНБ, считают эксперты
Любовь Романова
Министр финансов Антон Силуанов пересчитывает национальное благосостояние / Андрей Гордеев / Ведомости

Старые бюджетные правила, которые определяли бюджетную политику России последние годы, не могут реализовываться в текущих условиях. Поэтому Минфин подготовил предложения по изменению механизма, заявил министр финансов России Антон Силуанов на брифинге 27 апреля. Он отметил, что бюджет на следующие три года может готовиться уже с учетом новых принципов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных