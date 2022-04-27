Минфин хочет сформировать бюджет на 2023-2025 годы с новыми бюджетными правилами

Минфин хочет сформировать бюджет на 2023-2025 годы с новыми бюджетными правиламиПредложения по корректировке ведомство уже прорабатывает
Минфин подготовил предложения по новым бюджетным правилам, сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в среду. В текущих условиях старые правила не могут реализовываться, напомнил он.
Минфин по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ.
«Мы как Минфин заинтересованы в том, чтобы бюджет формировался из понятных для всех принципов и правил. В нынешних условиях старые правила, безусловно, не могут реализоваться. У Минфина есть предложения по новым бюджетным правилам», – сказал Силуанов.
Он отметил, что в ближайшее время расходы будут финансироваться не только за счет доходов, но и средств ФНБ. Для того чтобы фонд не был исчерпан, необходимо иметь ограничения и по объему расходов, указал министр.
Силуанов пояснил, что принцип заключается в том, чтобы нефтегазовые доходы были составлены исходя из уровня, который бы минимально реагировал на изменения объемов добычи, цен и так далее. Например, можно было бы взять средний объем нефтегазовых доходов за последние три года, считает Силуанов: «Здесь можно или идти по старой логике – некий базовый уровень отсечки брать – $44-45 или просто зафиксировать некую сумму прогноза нефтегаза, которая была бы сформирована исходя из данных за последние три года».
«Сейчас будет новый бюджетный цикл, и при подготовке к нему будем предлагать готовить бюджет уже по уточненным принципам. Нам важно, чтобы объем наших обязательств соответствовал объему наших возможностей», – подчеркнул глава Минфина.
Он добавил, что новые бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить ФНБ в иностранной валюте. По его словам, ФНБ либо будут меньше тратить, либо пополнять его в рублевом эквиваленте.
В настоящее время правительство обсуждает параметры нового макропрогноза, который подготовило Минэкономразвития. По словам источника «Ведомостей», Минфин предложил скорректировать ряд параметров. Основной причиной расхождения оценок Минэка и Минфина, по его словам, стали параметры цены на нефть Urals и курс рубля. По словам собеседника, Минфин посчитал цифры Минэка по нефти и курсу рубля, которые составляют основу прогнозирования доходов бюджета, излишне оптимистичными.
Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6/барр. в 2022 г. и $75,2/барр. в 2023 г., а затем ожидается ее дальнейшее снижение – до $67,7/барр. и $61,2/барр. в 2024–2025 гг. соответственно. Курс доллара, согласно документу, ожидается стабильным, т. е. без резких колебаний в сторону ослабления и укрепления, на уровне 81,4 руб./$ в среднем за 2022 г. и 83 руб./$ в 2023 г. Затем Минэк прогнозирует ослабление национальной валюты до 85,2 руб./$ и 86,9 руб./$ в 2024–2025 гг.
Материал скорректирован по просьбе Минфина, который после публикации уточнил, что предложения прорабатываются, но еще не обсуждаются на уровне правительства.