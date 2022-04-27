Минфин хочет сформировать бюджет на 2023-2025 годы с новыми бюджетными правилами

Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6/барр. в 2022 г. и $75,2/барр. в 2023 г., а затем ожидается ее дальнейшее снижение – до $67,7/барр. и $61,2/барр. в 2024–2025 гг. соответственно. Курс доллара, согласно документу, ожидается стабильным, т. е. без резких колебаний в сторону ослабления и укрепления, на уровне 81,4 руб./$ в среднем за 2022 г. и 83 руб./$ в 2023 г. Затем Минэк прогнозирует ослабление национальной валюты до 85,2 руб./$ и 86,9 руб./$ в 2024–2025 гг.