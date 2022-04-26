В S&P заявили о восстановлении экономики России за десять лет
По подсчетам аналитиков, падение ВВП России в 2022 г. составит 11,1% (ВВП Украины сократится на 45,7%). В 2023 г. падение российского ВВП может замедлиться до 1,9%, а рост ожидается только в 2024 г. — на 1,6%. К 2026 году ВВП России вырастет до +1,9%.
Инфляция в России, по прогнозу S&P, оставит 17,8%, в 2023 г.— 10%, в 2024 г. — 7,5%, к 2026 г. она может стабилизироваться на уровне 4,6%.
Ранее в апрельском прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) говорилось, что ВВП Украины из-за идущих боевых действий по итогам 2022 г. может упасть на 35%, России — на 8,5%, а общемировой рост ВВП замедлится в два раза — с 6,1% в 2021 году до 3,6%.
Банк России 10 марта представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%). Такой показатель стал бы рекордным с 1994 г., когда ВВП России снизился на 12,7%. Инфляция по итогам года может составить 20%. В опубликованном 30 марта прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) говорилось, что ВВП Украины по итогам 2022 г. упадет на 20%, России на 10%, Белоруссии — на 3%.
12 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по объему российской экономики на 2022 г. и падение российского ВВП предположительно составит более 10%. Всемирный банк за день до этого дал прогноз падения до 11,2%.