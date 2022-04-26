В S&P заявили о восстановлении экономики России за десять лет

Банк России 10 марта представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%). Такой показатель стал бы рекордным с 1994 г., когда ВВП России снизился на 12,7%. Инфляция по итогам года может составить 20%. В опубликованном 30 марта прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) говорилось, что ВВП Украины по итогам 2022 г. упадет на 20%, России на 10%, Белоруссии — на 3%.