Минфин планирует увеличить госдолг на 7 трлн рублей к 2025 году

Минфин планирует увеличить госдолг на 7 трлн рублей к 2025 годуВ этом году сумма внутренних обязательств увеличится на 800 млрд рублей
Минфин планирует нарастить госдолг с 20,9 трлн руб. по итогам 2021 г. до 28 трлн в 2025 г., т. е. на 7 трлн. Об этом говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики ведомства на следующие три года (есть у «Ведомостей»). В 2022 г., по оценке министерства, общий объем суверенных обязательств, включая госгарантии, составит 22,5 трлн руб., из них 17,4 трлн – внутренний долг, 5,1 трлн – внешний. По последним данным Минфина, на 1 июня 2022 г. внутренний долг составлял 16,6 трлн руб., внешний – $56,5 млрд, т. е. около 3,5 трлн руб. по курсу доллара Мосбиржи на эту дату в 61,3 руб./$.
В 2023 г. госдолг увеличится до 23,5 трлн руб., в том числе внутренний – до 18,4 трлн, внешний останется на уровне 5,1 трлн. В 2024 г. показатель возрастет до 25,2 трлн руб. (с суммой обязательств по внутреннему и внешнему госдолгу соответственно в 19,9 трлн и 5,3 -трлн руб.). В 2025 г. госдолг вырастет еще на 3 трлн и превысит 28 трлн руб. (22,5 трлн – внутренний, 5,5 трлн – внешний). Относительно ВВП показатель госдолга в 2022–2024 гг. меняться не будет и сохранится на уровне 16%. В 2025 г. доля возрастет до 16,7%.
Минфин приостановил размещение ОФЗ с 9 марта «в связи с ухудшением условий осуществления заимствований». Обязательства по размещенным ранее гособлигациям будут исполнены в полном объеме и в назначенные сроки, заверили в Минфине. 16 июня министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума не исключал возможности выхода на внутренний рынок заимствований уже в этом году.
«Ведомости» направили запрос в Минфин.
Рост расходов
Расходы на обслуживание госдолга в 2022 г. достигли 1,4 трлн руб., заявил Силуанов 20 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Расходы по обслуживанию долга уже не маленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в 2 раза <...> до пандемии они составляли ровно вполовину меньше», – сообщил министр. К 2025 г. стоимость обслуживания госдолга вырастет до 2 трлн руб., «даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2-триллионный уровень», отметил Силуанов.
В 2020 г. программа государственных внутренних заимствований была выполнена с превышением предусмотренных изначально показателей более чем в 2 раза. Потребность в заемных средствах резко выросла на фоне упавших доходов бюджета во время пандемии. Общий объем размещения составил почти 5,3 трлн руб., 60% этой суммы Минфин привлек в сентябре – ноябре. Значительная часть обязательств (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН) была привязана к стоимости денег в экономике. Такого рода инструменты в портфеле заняли почти 38% на 1 января 2021 г., тогда как безопасный уровень – 25%, обращала внимание Счетная палата.
С июля 2020 г. по середину марта 2021 г. ключевая ставка ЦБ находилась на рекордно низком уровне (4,25%). В III квартале 2020 г. инфляция составила 3% в годовом выражении, а потом начала ускоряться. Регулятор в ответ на усилившиеся инфляционные риски начал повышать ставку, в результате чего расходы на обслуживание обязательств возросли. По данным Минфина на 1 мая 2022 г., доля обязательств с плавающей доходностью в общем портфеле составляла 34,5% – 5,5 трлн руб. из 15,9 трлн (в данном случае не учитываются госгарантии).
Спокойные планы
В настоящий момент объем рынка ОФЗ составляет 15,7 трлн руб. Увеличение практически на 50% за три года выглядит довольно амбициозной задачей, отметила заместитель начальника управления по работе с облигациями ИК «Велес капитал» Юлия Дубинина. Но если учесть, что еще в начале 2020 г. объем ОФЗ был около 9 трлн, то заявленное увеличение не выглядит чем-то экстраординарным. В условиях де-факто закрытых для заимствования внешних рынков единственным вариантом увеличить госдолг видится именно ОФЗ, уверена она. Сейчас наблюдается повышенный спрос на рублевые активы и, как следствие, резкое снижение доходностей облигаций. В таких условиях выход Минфина с первичными размещениями выглядит логичным и своевременным, резюмировала эксперт.
15,7 трлн руб.
составляет объем рынка ОФЗ в настоящий момент. Доходности гособлигаций – 9–9,1% годовых
На фоне двух предыдущих лет планы по увеличению госдолга на 7 трлн руб. за три года – это умеренные, достаточно «спокойные» планы, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Для сравнения: в прошлогоднем аналогичном документе плановый прирост госдолга на горизонте трех лет составлял 9,8 трлн руб., а в документе от 2020 г. государственный долг за трехлетку планировалось увеличить на 8 трлн руб., напомнил он. Более скромные планы по приросту госдолга, чем сейчас, мы наблюдали в допандемийные годы: в 2019 г. планировалось за предстоящие три года увеличить госдолг на 5,7 трлн руб. Пока говорить о пределах возможностей финансовой системы преждевременно, добавил он. Давление на инфляцию появилось бы при наращивании объемов долга на десятки триллионов рублей, так как это сильно повлияло бы на M2 (наличные в обращении вне банковской системы, средства на счетах и депозитах. – «Ведомости») и вызвало бы так называемый эффект вытеснения в экономике (crowding out).
Как правило, план по долгу формируется исходя из достаточно консервативных ожиданий по доходам, поэтому в случае, если ситуация с доходами и дефицитом бюджета складывается существенно лучше, чем ожидалось, это уменьшает потребность в увеличении госдолга, отметил аналитик долгового рынка «Открытие инвестиций» Александр Шураков. Например, в прошлом году план по увеличению госдолга был выполнен на 57,4% утвержденного показателя, напомнил эксперт.
Минфин заложил в проект бюджета на 2023–2025 гг. дефицит на протяжении всего периода. Согласно ожиданиям министерства, дефицит федерального бюджета в 2023 г. составит 1,591 трлн руб. после 1,665 трлн в 2022 г., в 2024 г. сократится до 1,413 трлн, в 2025 г. – до 1,358 трлн. Это соответствует 1,2, 1,1, 0,9 и 0,8% прогнозного ВВП соответственно. Оценки на 2022 и 2023 гг. при этом не учитывают трансферты на компенсацию отсрочки по страховым взносам за II и III кварталы текущего года (с их учетом дефицит 2022 г. будет больше, а в 2023 г. – меньше). Доходы в 2022–2025 гг. прогнозируются в размере 25,529 трлн, 24,779 трлн, 25,38 трлн и 25,708 трлн руб., расходы – 27,194 трлн, 26,370 трлн, 26,794 трлн и 27,066 трлн руб.