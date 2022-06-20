Минфин планирует увеличить госдолг на 7 трлн рублей к 2025 году

На фоне двух предыдущих лет планы по увеличению госдолга на 7 трлн руб. за три года – это умеренные, достаточно «спокойные» планы, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Для сравнения: в прошлогоднем аналогичном документе плановый прирост госдолга на горизонте трех лет составлял 9,8 трлн руб., а в документе от 2020 г. государственный долг за трехлетку планировалось увеличить на 8 трлн руб., напомнил он. Более скромные планы по приросту госдолга, чем сейчас, мы наблюдали в допандемийные годы: в 2019 г. планировалось за предстоящие три года увеличить госдолг на 5,7 трлн руб. Пока говорить о пределах возможностей финансовой системы преждевременно, добавил он. Давление на инфляцию появилось бы при наращивании объемов долга на десятки триллионов рублей, так как это сильно повлияло бы на M2 (наличные в обращении вне банковской системы, средства на счетах и депозитах. – «Ведомости») и вызвало бы так называемый эффект вытеснения в экономике (crowding out).