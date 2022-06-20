Промпроизводство в апреле и мае продолжает расти вопреки снижающемуся спросу

Динамика промышленного производства в России в мае 2022 г. составила 4,5% в годовом выражении, а спрос на промпродукцию упал за тот же месяц на 4,3%, говорится в аналитическом обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), который есть у «Ведомостей». За первые пять месяцев этого года динамика промпроизводства, по расчетам ИПЕМа, составила 6,4%, рост спроса удержался в положительной зоне на уровне 0,7%.