В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ в условиях падения спроса и роста затрат

В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ в условиях падения спроса и роста затратРешение о продолжении финансирования мегапроекта «Газпрома» в Усть-Луге будет принято до конца года
Минэкономразвития актуализирует перечень проектов, которые планируется профинансировать с использованием средств фонда национального благосостояния (ФНБ). На анализ финансовой модели может уйти до полугода, рассказал «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
По его словам, наложенные санкции на импорт в Россию оборудования и комплектующих не станут ключевым стоп-фактором для их выполнения. Главное – это перспективы реализации продукции либо услуг того или иного проекта и затраты на строительство, уточнил он. «Проблема более стратегическая: загвоздка не в замене немецкой турбины на российскую или китайскую. Это вопрос адаптации данных проектов, их окупаемости и [социально-экономической] значимости», – заявил Торосов.
Впрочем, по его словам, правительством уже одобрены решения по трем проектам общим объемом финансирования из ФНБ в размере 352 млрд руб. В частности, строительство Центрального транспортного узла (105 млрд из ФНБ в общей сложности, в этом году будет направлено 18,3 млрд), замена подвижного состава в Санкт-Петербургском метрополитене (97 млрд в целом, 4,5 млрд планируется выделить в этом году), программа модернизации фонда (всего 150 млрд, в 2022 г. освоение ожидается на уровне 20 млрд).