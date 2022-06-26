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В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ в условиях падения спроса и роста затрат

Решение о продолжении финансирования мегапроекта «Газпрома» в Усть-Луге будет принято до конца года
Анастасия Бойко
Строительство комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги было крупнейшим проектом из списка претендентов на деньги ФНБ / «Газпром»

Минэкономразвития актуализирует перечень проектов, которые планируется профинансировать с использованием средств фонда национального благосостояния (ФНБ). На анализ финансовой модели может уйти до полугода, рассказал «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, наложенные санкции на импорт в Россию оборудования и комплектующих не станут ключевым стоп-фактором для их выполнения. Главное – это перспективы реализации продукции либо услуг того или иного проекта и затраты на строительство, уточнил он. «Проблема более стратегическая: загвоздка не в замене немецкой турбины на российскую или китайскую. Это вопрос адаптации данных проектов, их окупаемости и [социально-экономической] значимости», – заявил Торосов.

Впрочем, по его словам, правительством уже одобрены решения по трем проектам общим объемом финансирования из ФНБ в размере 352 млрд руб. В частности, строительство Центрального транспортного узла (105 млрд из ФНБ в общей сложности, в этом году будет направлено 18,3 млрд), замена подвижного состава в Санкт-Петербургском метрополитене (97 млрд в целом, 4,5 млрд планируется выделить в этом году), программа модернизации фонда (всего 150 млрд, в 2022 г. освоение ожидается на уровне 20 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных