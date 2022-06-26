В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ в условиях падения спроса и роста затрат

Впрочем, по его словам, правительством уже одобрены решения по трем проектам общим объемом финансирования из ФНБ в размере 352 млрд руб. В частности, строительство Центрального транспортного узла (105 млрд из ФНБ в общей сложности, в этом году будет направлено 18,3 млрд), замена подвижного состава в Санкт-Петербургском метрополитене (97 млрд в целом, 4,5 млрд планируется выделить в этом году), программа модернизации фонда (всего 150 млрд, в 2022 г. освоение ожидается на уровне 20 млрд).