«Ведомости» узнали величину экспорта нефти, газа и металлов

«Ведомости» узнали величину экспорта нефти, газа и металловС конца февраля власти перестали публиковать статистику внешней торговли в отраслевом разрезе
Экспорт газа в рублевом выражении в июне составил 633 млрд руб., следует из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС), представленных на семинаре Минфина для представителей субъектов (мероприятие проходило 14–15 июля, презентация ФНС есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил близкий к правительству чиновник). Оценки поставок на внешние рынки из России в разрезе отдельных отраслей не публикуются после введения санкций – такую статистику вела ФТС, отдельные показатели представляли Росстат, ЦБ и Минэнерго. В мае продажи газа за рубеж превышали 1 трлн руб. Таким образом, в июне экспорт упал на 40% месяц к месяцу.
Поставки нефти в этом периоде также сократились. Спад составил 10%: продажи снизились с 670 млрд руб. в мае до 605 млрд в июне.
Другой ключевой для России вид сырья – продукция металлургического сектора, представленная в презентации ФНС в агрегированном виде, – также экспортировался в меньших объемах в прошлом месяце. Продажи сократились на треть: с 258 млрд руб. в мае до 172 млрд руб. в июне.
Представитель Минэнерго от комментариев отказался. В пресс-службе ФТС лишь напомнили, что служба с конца февраля временно приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок. Представители Минфина и ФНС не ответили на запрос.
«Ведомости» также обратились в крупнейшие компании – экспортеры нефти, газа и металлов. Представители «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Металлоинвеста», «Евраза», НЛМК, «Северстали», ММК и «Мечела» не ответили на вопросы.
Динамика по газу
Выручка экспортеров газа в мае 2022 г. в пересчете на доллары по среднему курсу ЦБ (в мае – 64,78 руб./$, в июне – 57,27 руб./$) составила $16,2 млрд, в июне – $11,1 млрд. Из этих данных следует, что, несмотря на снижение поставок в физическом выражении год к году, Россия нарастила выручку от экспорта газа в мае в 5 раз, а в июне – в 3 раза, отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: с точки зрения статистики эти данные могут показаться аномальными, но они косвенно подтверждаются величиной нефтегазовых доходов. Основной экспортер природного газа – «Газпром» может получить рекордную выручку во II квартале, полагает эксперт. Главным образом это связано с ростом спотовых цен на газ, которые являются одним из компонентов ценовой формулы «Газпрома» по некоторым европейским контрактам. По расчетам «Ведомостей» на основе данных лондонской биржи (ICE), в июне средняя цена на газ выросла до $1184 за 1000 куб. м с $1024 в мае.
В натуральном выражении поставки газа в мае составили 12 млрд куб. м, в июне – 10,9 млрд куб. м, говорится в материалах ФНС. В мае и июне прошлого года Россия экспортировала по 15,7 млрд куб. м газа общей стоимостью $3,1 млрд и $3,6 млрд соответственно, свидетельствует статистика ФТС.
Как писали «Ведомости», поставки российского трубопроводного газа в страны Европы существенно снизились из-за антироссийских санкций в ответ на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, в мае прекратился экспорт газа по трубопроводу Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год), снизился транзит через Украину. На 15 июля из предусмотренных контрактом 109,6 млн куб. м в сутки через ее территорию было прокачано лишь 41,9 млн куб. м. «Газпром» сообщал, что с 1 января по 15 июля 2022 г. снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 33,1% до 71,9 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого года.
В июле из-за проведения плановых ремонтных работ остановлен экспортный газопровод «Северный поток» пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год. С середины июня он был задействован на 40% от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов после техобслуживания. Одна из турбин, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Канады в отношении России производитель отказался возвращать отремонтированную турбину в Германию. 9 июля Канада после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированный агрегат Siemens.
Динамика по нефти
В натуральном выражении поставки нефти в июне 2022 г. упали до 16,5 млн т с 18,9 млн в мае, говорится в материалах ФНС. При пересчете по курсу ЦБ экспортная выручка от продажи нефти составила в мае 2022 г. $10,3 млрд, в июне – $10,6 млрд. В мае прошлого года, по данным ФТС, Россия экспортировала 18,6 млн т нефти стоимостью $8,4 млрд, в июне – 22,7 млн т на $10,9 млрд.
Снижение поставок нефти из России в июне подтверждается зеркальной статистикой из стран-импортеров, отмечает Вайсберг. Поставки российской нефти в Китай сократились в июне на 1,1 млн т (на 13,5%) по сравнению с маем, также покупки сокращала Европа (примерно на 0,9 млн т, исходя из тренда прошлых месяцев), полностью прекратились поставки в США.
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) оценивали, что экспорт российской нефти в июне 2022 г. снизился на 250 000 барр./сутки до 7,4 млн барр./сутки – самого низкого показателя с августа прошлого года. При этом, по данным организации, экспортная выручка России от реализации нефти на фоне высоких цен увеличилась на $700 млн и достигла $20,4 млрд. По данным МЭА, в январе – июне Россия экспортировала в среднем 7,75 млн барр./сутки.
По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период с 15 апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г. составила $73,24 за баррель, или $534,6 за тонну, с 15 мая по 14 июня – $87,491 за баррель, или $638,7 за тонну. По данным биржи ICE, средняя цена на нефть в июне и мае составила $112 и $117 за баррель соответственно.
Нефтегазовые поступления в 2022 г. должны обеспечить более 40% доходов федерального бюджета, прогнозировал Минфин в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года. По оценке министерства, в текущем году доходы от продажи нефти и газа увеличатся до 10,4 трлн руб., или 40,9% от общего объема, по сравнению с 9 трлн руб., или 35,8%, в 2021 г. При этом в следующие три года зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений будет постепенно снижаться, прогнозирует Минфин.
При этом эксперты Kept (бывшее КПМГ в России) прогнозировали, что добыча нефти в России по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года – до 438 млн т. Среднесуточная добыча, по прогнозам авторов, снизится до 8,8 млн с 9,7 млн баррелей в 2021 г.
Динамика по металлам
В физическом выражении экспорт металла в мае составил 4,5 млн т, а в июне – около 3 млн т. В пересчете на валюту экспорт металлов принес России $4 млрд и $3 млрд соответственно. По данным ФТС, в мае прошлого года экспорт черных металлов, меди, никеля, алюминия и изделий из них составил в сумме 3,5 млн т общей стоимостью $3,6 млрд, в июне – 4,3 млн т стоимостью $4,3 млрд.
На Лондонской бирже металлов (LME) цены в июне снижались по сравнению с маем: на стальную арматуру – на 13% с $812 до $705 за тонну, на алюминий – на 10% с $2873 до $2588 за тонну, на никель – на 9% с $28 177 до $25 727 за тонну, на медь – на 4% с $9377 до $9028 за тонну, следует из расчетов «Ведомостей».
Постепенное сокращение экспорта нефти, газа и металлов ожидаемо, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его оценке, на падение объемов экспорта металлов в стоимостном выражении влиял более сильный рубль и корректировка цен на глобальных сырьевых рынках. Например, цена фьючерса на медь к концу июля падает на 40% к средним значениям мая. А среднемесячный курс ЦБ в июне 2022 г. составлял 57,18 руб./$ при среднем курсе 63,31 руб./$ в мае.
С 5 декабря вступает в силу нефтяное эмбарго ЕС, что снизит экспорт и добычу российской нефти, считает Миронюк. Поставки снова будут расти со II квартала 2023 г., поскольку большие дисконты на нефть марки Urals будут стимулировать мировые рынки либо поставлять российскую нефть в Тихоокеанский регион, либо изобретать новые необычные серые схемы для поддержания потоков на европейские рынки, считает эксперт.
Евросоюз после длительных переговоров согласовал введение нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России. Отказ от импорта будет поэтапным: для сырой нефти он займет около полугода, для нефтепродуктов – до восьми месяцев. Временное исключение сделано для трубопроводных поставок в наиболее зависимые от российских энергоресурсов страны, в частности Венгрию.
По оценкам Вайсберга, импорт в мае составил примерно $15 млрд, а экспорт – $45 млрд. Если экспорт нефти, газа и металлов действительно дал порядка $30 млрд, а экспорт нефтепродуктов составил еще около $8 млрд, значит, на остальные секторы, включая уголь и удобрения, приходится всего $6 млрд, полагает эксперт. Это означает, что введенные санкции на поставки ряда товаров из России уже повлияли на структуру экспорта. При этом стоимостной объем поставок российских энергоносителей в текущем году будет рекордным, доля сектора в общем объеме поставок также может побить многолетний максимум, считает Вайсберг.
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов