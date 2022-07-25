«Ведомости» узнали величину экспорта нефти, газа и металлов

Выручка экспортеров газа в мае 2022 г. в пересчете на доллары по среднему курсу ЦБ (в мае – 64,78 руб./$, в июне – 57,27 руб./$) составила $16,2 млрд, в июне – $11,1 млрд. Из этих данных следует, что, несмотря на снижение поставок в физическом выражении год к году, Россия нарастила выручку от экспорта газа в мае в 5 раз, а в июне – в 3 раза, отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: с точки зрения статистики эти данные могут показаться аномальными, но они косвенно подтверждаются величиной нефтегазовых доходов. Основной экспортер природного газа – «Газпром» может получить рекордную выручку во II квартале, полагает эксперт. Главным образом это связано с ростом спотовых цен на газ, которые являются одним из компонентов ценовой формулы «Газпрома» по некоторым европейским контрактам. По расчетам «Ведомостей» на основе данных лондонской биржи (ICE), в июне средняя цена на газ выросла до $1184 за 1000 куб. м с $1024 в мае.