Властям предложили создать отраслевые программы развития МСП

Будет более эффективным не «расщеплять» и оставить общие функции координации и контроля в Минэкономразвития и Корпорации МСП, полагает он. При этом если говорить не о распределении «контроля», а об «активизации» поддержки МСП на уровне отраслей, то это может быть достаточно эффективно, полагает Белоглазов. Есть меры поддержки только для МСП, а есть отраслевые меры, которые могут получить предприятия разного размера, в том числе малого и среднего, и получение таких отраслевых мер по ускоренной процедуре для МСП будет дополнительным стимулом развития, уверен эксперт.