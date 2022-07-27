Властям предложили создать отраслевые программы развития МСП

Властям предложили создать отраслевые программы развития МСПС такой инициативой в профильные ведомства обратилась «Опора России»
Отраслевым министерствам и ведомствам предложили создать внутренние целевые программы развития малого и среднего бизнеса (МСП). Объединение «Опора России» направило инициативу руководителям 14 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) о формировании специального плана поддержки небольших компаний на уровне курируемых ими сфер. В частности, письма были адресованы в Минтранс, Минэнерго, Минцифры, Минсельхоз, Минпромторг, а также Росавиацию, Росжелдор, Росводресурсы, Роснедра, Росморречфлот, Росавтодор, Ростуризм, Росрыболовство и Росмолодежь (документы есть у «Ведомостей»).
«Опора» в своем предложении ссылается на постановление правительства № 753 от 13 октября 2008 г., которым за отраслевыми ведомствами были закреплены полномочия по развитию МСП. Это решение было принято в период мирового кризиса, напомнил президент «Опоры России» Александр Калинин. Оно было правильным, поскольку этим должен заниматься не только Минэк, но и профильные структуры, которые более глубоко погружены в проблемы и потребности своей сферы, полагает он.
На практике ведомства могли бы сделать выборку из общего реестра МСП по конкретным отраслям, чтобы лучше понять своих контрагентов и получить срез для аналитики, пояснил Калинин. Сейчас это особенно актуально, поскольку остро стоит вопрос развития отечественного производства и насыщения рынка из-за ухода из России иностранных компаний и логистических ограничений. Конкретные программы могли бы вырабатываться с участием экспертов и представителей конкретных отраслей, но для того, чтобы эта инициатива была реализована эффективно, необходимо установить KPI и закрепить ответственность за конкретным заместителем руководителя ФОИВ, резюмировал он.
«Ведомости» направили запросы представителям ведомств, по которым «Опора» распространила письма с предложением создать отраслевые программы развития.
Собеседники в Минэнерго, Минтрансе, Минсельхозе, Росавтодоре, Росрыболовстве ограничились подтверждением получения обращения от делового объединения. Представитель Росжелдора заявил, что в рамках своей деятельности агентству не приходится работать с субъектами малого и среднего предпринимательства. Представитель Минэка (курирует МСП) заявил, что министерству известно о данной инициативе. Она требует всестороннего обсуждения с отраслевыми ведомствами, в сферу влияния которых также попадают субъекты малого и среднего бизнеса.
Федеральный чиновник, знакомый с предложениями «Опоры», отметил, что инициатива кажется логичной ввиду того, что некоторые отраслевые ведомства сконцентрированы на работе с крупными предприятиями, а небольшие компании часто выпадают из зоны их внимания.
Не размывать, а активизировать
Сложившаяся ситуация во многих отраслях народного хозяйства России является по-своему уникальной и требует изменения существующих концепций развития индустрий, констатировал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.
Главное участие, которые должны оказывать отраслевые ведомства в рамках партнерства с МСП, должно сводиться к оценке имеющихся компетенций у бизнеса для реализации поставленных задач и экспертизе полученных результатов, считает Максимов. При этом одним из базовых принципов сотрудничества по треку «государство – малый бизнес» следует признать минимизацию формальных процедур контроля над деятельностью субъектов МСП, уверен эксперт.
При этом стоит избегать создания неоправданных тепличных условий для МСП, конкуренция должна оставаться главным арбитром при реализации всех начинаний на поле импортозамещения в частности и развитии МСП в целом, заключает эксперт.
Распределение ответственности за развитие МСП по отраслевым ведомствам – это разумное предложение, так как в каждой отрасли своя специфика и один Минэк не может эффективно распределять средства и по сельскому хозяйству, и по строительству, и по высоким технологиям, обратил внимание директор Центра экономической географии и регионалистики (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов.
Очень сложно вне отраслевых ведомств найти специалистов, которые были бы способны принимать по-настоящему взвешенные решения по вложению средств в те или иные компании: тот же Минсельхоз гораздо лучше любых прочих ведомств понимает, какие проекты в сфере АПК могут взлететь, а какие не могут, отметил Земцов. Точно так же и промышленность требует специфического подхода: ей нужна помощь с инжинирингом, с проектированием зданий и сооружений – здесь не получится обойтись просто выдачей гранта, уверен эксперт. Поэтому идея «Опоры» интересна, она могла бы дать стимул развитию МСП.
Важно, чтобы создание центров ответственности за развитие внутри министерств не привело к дублированию функций, например, когда за поддержкой обращается МСП из легкой промышленности, возникает несколько ответственных: ответственный за МСП и курирующий отрасль департамент, предупреждает директор департамента доказательной экономики ЦСР Антон Белоглазов.
Будет более эффективным не «расщеплять» и оставить общие функции координации и контроля в Минэкономразвития и Корпорации МСП, полагает он. При этом если говорить не о распределении «контроля», а об «активизации» поддержки МСП на уровне отраслей, то это может быть достаточно эффективно, полагает Белоглазов. Есть меры поддержки только для МСП, а есть отраслевые меры, которые могут получить предприятия разного размера, в том числе малого и среднего, и получение таких отраслевых мер по ускоренной процедуре для МСП будет дополнительным стимулом развития, уверен эксперт.
С точки зрения контроля его «расползание» всегда приводит к размыванию ответственности и, напротив, за конкретной задачей всегда должна стоять конкретная фамилия ответственного, рассуждает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Для координации и повышения эффективности работает нацпроект по поддержке МСП, который курирует Минэкономразвития, указывает эксперт.
Если ведомство не понимает, зачем ему МСП, например из-за специфики отрасли доля МСП в ней очень мала, то вряд ли получится заставить его активнее этим заниматься, резюмировал директор по экономической политике НИУ ВШЭ Сергей Симачев.