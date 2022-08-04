Госкомпаниям хотят дать преимущественное право выкупа активов стратегических предприятий

Госкомпаниям хотят дать преимущественное право выкупа активов стратегических предприятийЗаконопроект правительством уже подготовлен, но в администрации президента с ним не согласились
Правительство хочет дать преимущественное право госкомпаниям и госкорпорациям покупать стратегические предприятия при их банкротстве. Такое предложение включено в перечень мер по поддержке экономики в условиях санкций со сроком исполнения 31 октября (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Кроме того, в этот пункт вошла инициатива снять запрет на приобретение «стратегических предприятий» для конкурсных кредиторов и их аффилированных лиц.
Изменения предлагается внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)» – документ уже подготовлен, сообщили два источника, близких к правительству. Сейчас, согласно ст. 195 закона о банкротстве, право преимущественного приобретения стратегического предприятия в процедуре банкротства есть исключительно у Российской Федерации, т. е. фактически у правительства (оно может действовать, например, через Росимущество). Причем этой возможностью можно воспользоваться, только если организация выполняет работы по гособоронзаказу, обеспечивает обороноспособность и безопасность страны. К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и их аффилированные лица.