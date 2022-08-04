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Госкомпаниям хотят дать преимущественное право выкупа активов стратегических предприятий

Законопроект правительством уже подготовлен, но в администрации президента с ним не согласились
Анастасия Бойко
Реформа института банкротства была представлена на публичное обсуждение несколько лет назад / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство хочет дать преимущественное право госкомпаниям и госкорпорациям покупать стратегические предприятия при их банкротстве. Такое предложение включено в перечень мер по поддержке экономики в условиях санкций со сроком исполнения 31 октября (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Кроме того, в этот пункт вошла инициатива снять запрет на приобретение «стратегических предприятий» для конкурсных кредиторов и их аффилированных лиц.

Изменения предлагается внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)» – документ уже подготовлен, сообщили два источника, близких к правительству. Сейчас, согласно ст. 195 закона о банкротстве, право преимущественного приобретения стратегического предприятия в процедуре банкротства есть исключительно у Российской Федерации, т. е. фактически у правительства (оно может действовать, например, через Росимущество). Причем этой возможностью можно воспользоваться, только если организация выполняет работы по гособоронзаказу, обеспечивает обороноспособность и безопасность страны. К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и их аффилированные лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных