Госкомпаниям хотят дать преимущественное право выкупа активов стратегических предприятий

Изменения предлагается внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)» – документ уже подготовлен, сообщили два источника, близких к правительству. Сейчас, согласно ст. 195 закона о банкротстве, право преимущественного приобретения стратегического предприятия в процедуре банкротства есть исключительно у Российской Федерации, т. е. фактически у правительства (оно может действовать, например, через Росимущество). Причем этой возможностью можно воспользоваться, только если организация выполняет работы по гособоронзаказу, обеспечивает обороноспособность и безопасность страны. К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и их аффилированные лица.