В российских регионах становятся популярными концессии без привлечения частного капитала

В российских регионах наметилась тенденция структурирования концессионных соглашений таким образом, что концессионерами в них выступают «дочки» региональных корпораций развития, а концедентами – субъекты РФ, выяснили «Ведомости». Тенденцию подтверждают в ВЭБе и Минэкономразвития, а также эксперты в сфере ГЧП. Такая модель получила в секторе неофициальное название «квази-ГЧП».