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В российских регионах становятся популярными концессии без привлечения частного капитала

Это может осложнить реализацию и удлинить сроки ряда проектов
Ксения Потаева
Для повышения прозрачности механизма концессионных соглашений и его инвестпривлекательности Минэкономразвития подготовило законопроект / Александр Кряжев / РИА Новости

В российских регионах наметилась тенденция структурирования концессионных соглашений таким образом, что концессионерами в них выступают «дочки» региональных корпораций развития, а концедентами  – субъекты РФ, выяснили «Ведомости». Тенденцию подтверждают в ВЭБе и Минэкономразвития, а также эксперты в сфере ГЧП. Такая модель получила в секторе неофициальное название «квази-ГЧП».

Ранее участие в качестве концессионера компаний, аффилированных с органами власти, носило единичный характер. Среди наиболее известных примеров – концессионное соглашение 2013 г. о развитии водоканала в Нижнем Новгороде с реорганизованным из МУП в АО «Нижегородским водоканалом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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