В российских регионах становятся популярными концессии без привлечения частного капитала

В российских регионах становятся популярными концессии без привлечения частного капиталаЭто может осложнить реализацию и удлинить сроки ряда проектов
В российских регионах наметилась тенденция структурирования концессионных соглашений таким образом, что концессионерами в них выступают «дочки» региональных корпораций развития, а концедентами – субъекты РФ, выяснили «Ведомости». Тенденцию подтверждают в ВЭБе и Минэкономразвития, а также эксперты в сфере ГЧП. Такая модель получила в секторе неофициальное название «квази-ГЧП».
Ранее участие в качестве концессионера компаний, аффилированных с органами власти, носило единичный характер. Среди наиболее известных примеров – концессионное соглашение 2013 г. о развитии водоканала в Нижнем Новгороде с реорганизованным из МУП в АО «Нижегородским водоканалом».
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