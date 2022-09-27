Китай впервые за 30 лет рискует отстать по росту ВВП от остальной Восточной Азии

Китай впервые за 30 лет рискует отстать по росту ВВП от остальной Восточной АзииЭто итог политики «нулевой терпимости» к коронавирусу
Рост ВВП Китая по итогам 2022 г. может отстать от остальных стран Восточной Азии впервые с 1990 г., говорится в прогнозе Всемирного банка (ВБ). Основной причиной авторы доклада называют продолжающуюся политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, которая сопровождается фактическим закрытием страны и локдаунами в городах. По расчетам ВБ, рост ВВП в Китае – второй по величине экономике мира – составит всего на 2,8% в 2022 г., в то время как в остальной части региона (23 страны) ожидается рост в среднем на 5,3%. Это вдвое больше, чем в 2021 г. (+2,6%). Таким образом, впервые с 1990 г. (3,9%) по росту ВВП КНР может отстать от своих соседей.
Негативной оценки роста китайского ВВП и отставания его от остальных восточноазиатских стран придерживается не только Всемирный банк. Неделей ранее Азиатский банк реконструкции и развития (АБРР) выпустил прогноз, в котором считает, что вместо ожидавшегося роста ВВП в Китае на 5% в 2022 г. и 4,8% в 2023 г. рост составит 3,3% и 4,5% соответственно. Рост ВВП других восточноазиатских стран в 2022 и 2023 гг. АБРР оценил в 4,3% и 4,9% соответственно, понизив прогноз и по ним (ранее – 5,2% и 5,3%).
16 октября ожидается открытие очередного съезда Коммунистической партии Китая (КПК). На нем председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, будет переназначен на третий срок. Могут ли быть приняты среди других важных решений меры по ослаблению жестких антиковидных мер, действующих уже третий год, пока неизвестно: власти об этом не объявляли.
Главное последствие политики «нулевой терпимости» и локдаунов – сбой в производственно-сбытовых цепочках, приводящий к цепной реакции в связанны с Китаем странах, признает профессор СПбГУ Яна Лексютина. Учитывая тот факт, что Китай находится в центре экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, любые сбои из-за снижения производства в КНР оказывают негативный эффект на ее партнеров и соседей, говорит Лексютина.
Постепенное снижение темпов роста ВВП КНР является не только последствием политики нулевой толерантности к ковиду, но и долгосрочной тенденцией, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, китаист Василий Кашин. По его словам, это неизбежно и нормально, учитывая изменения в демографии и достигнутый Китаем уровень экономического развития – это уже давно не страна с низким уровнем доходов. Но Кашин согласен, что экстремальные антиковидные меры нанесли удар по экономической активности Китая. Свою роль в снижении темпов роста ВВП в 2022 г. играет и эффект высокой базы 2021 г.: в условиях снятых ограничений внутри страны экономика выросла на 8,1%, отмечает эксперт.
Ожидания снятия ограничений после съезда КПК широко распространены, в обществе есть на это запрос, это назрело и с точки зрения экономики, говорит Кашин. Но, как показывает опыт, в антиковидной политике китайских властей важную роль играет восприятие данной проблематики лично Си Цзиньпином и его ближайшим окружением, напоминает эксперт. Поэтому прогнозировать на основе имеющихся статистических данных сложно, подчеркивает эксперт.
Ослабление ковидных ограничений по итогам съезда КПК в октябре все-таки возможно, а с ними облегчение функционирования китайской экономики, полагает аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. По его словам, в КНР наблюдается смена настроений в отношении «нулевой терпимости»: в особых районах, Гонконге и Макао карантинные ограничения ослабляются, в городах континентального Китая сроки карантинов уже сокращаются. Пекин осознает угрозу экономического спада и вероятного отставания от соседних стран, где такой жесткой политики нет, говорит Кочетков.
Ожидается также, что КПК в октябре может озвучить масштабный план экономических стимулов, поэтому итоги по росту ВВП в этом году пока не предопределены, несмотря на очевидные негативные тенденции, продолжает Кочетков. Как только Китай начнет выходить из условий «нулевой терпимости», рост должен возобновиться даже несмотря на возможную рецессию в Европе и США, за счет внутрикитайского рынка и роста экспорта в соседние страны, включая Россию, считает аналитик. Многое будет зависеть от итогов IV квартала, и если ограничения в этот период будут сняты или смягчены, то рост китайской экономики может ускориться в том числе и в 2023 г., заключает эксперт.
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