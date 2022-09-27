Китай впервые за 30 лет рискует отстать по росту ВВП от остальной Восточной Азии

Рост ВВП Китая по итогам 2022 г. может отстать от остальных стран Восточной Азии впервые с 1990 г., говорится в прогнозе Всемирного банка (ВБ). Основной причиной авторы доклада называют продолжающуюся политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, которая сопровождается фактическим закрытием страны и локдаунами в городах. По расчетам ВБ, рост ВВП в Китае – второй по величине экономике мира – составит всего на 2,8% в 2022 г., в то время как в остальной части региона (23 страны) ожидается рост в среднем на 5,3%. Это вдвое больше, чем в 2021 г. (+2,6%). Таким образом, впервые с 1990 г. (3,9%) по росту ВВП КНР может отстать от своих соседей.