Экономика Китая подает тревожные сигналы: возможен ли кризис

Но есть и более пессимистичные оценки. «На фоне все еще испытывающего трудности сектора недвижимости и возобновления ограничений, связанных с COVID-19, экономика КНР покажет рост чуть более 3% по итогам 2022 г., хотя возможно и ослабление роста ниже этой отметки», – прогнозировал международный экономист Wells Fargo & Co. Брендан Маккенна. Понизили свои прогнозы и Goldman Sachs – с 3,3 до 3%, Nomura – с 3,3 до 2,8% и другие крупнейшие финансовые и аналитические институты.