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Экономика Китая подает тревожные сигналы: возможен ли кризис

С одной стороны, рост ВВП находится под давлением внешних факторов, с другой – модель КНР близка к исчерпанию
Антон Козлов
Дополнительные риски для китайской экономики несут в том числе и вопросы, связанные с долговыми параметрами КНР / AFP

Западные экономические институты и эксперты ухудшают прогнозы по темпам роста экономики Китая в 2022 г. При том что официальная цель по росту ВВП КНР в этом году – 5,5%, например, последний ежеквартальный опрос Bloomberg показал, что аналитики ожидают повышения показателя на 3,5%. Это на 0,4 п. п. меньше, чем демонстрировал предыдущий консенсус агентства. Аналогично поступают и рейтинговые агентства, например Moody’s понизило прогнозы по росту экономики Китая с 4,5 до 3,5% в 2022 г.

Но есть и более пессимистичные оценки. «На фоне все еще испытывающего трудности сектора недвижимости и возобновления ограничений, связанных с COVID-19, экономика КНР покажет рост чуть более 3% по итогам 2022 г., хотя возможно и ослабление роста ниже этой отметки», – прогнозировал международный экономист Wells Fargo & Co. Брендан Маккенна. Понизили свои прогнозы и Goldman Sachs – с 3,3 до 3%, Nomura – с 3,3 до 2,8% и другие крупнейшие финансовые и аналитические институты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных