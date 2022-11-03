Решетников предложил усилить роль государства как инвестора последней инстанции

Решетников предложил усилить роль государства как инвестора последней инстанцииДля этого потребуются не только средства бюджета, но и вложения госкомпаний
Роль государства как инвестора последней инстанции должна усилиться в сложившихся условиях, заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента с правительством. По его словам, такая политика станет ответом на возникшие риски замедления деловой активности. Министр выделил три основных вызова, которые влияют на прирост капиталовложений. Во-первых, это снижение спроса на инвестиции в экспортно ориентированных отраслях, во-вторых, сокращение собственных средств предприятий из-за падения прибыли, в-третьих – повышение общей неопределенности и, как следствие, неготовность бизнеса брать на себя долгосрочные риски.
Решетников перечислил несколько главных инструментов стимулирования инвестиций за счет средств государства. Прежде всего, за счет кредитования субъектов из бюджета для строительства инфраструктуры, а также реструктуризации накопленной ими задолженности при условии использования свободных средств для инвестиций. «Правительством распределен по регионам весь лимит таких кредитов – 1 трлн руб. на четыре года», отметил министр. По механизму реструктуризации субъекты смогут использовать 535 млрд, половина из них половина уже в работе: это позволит привлечь в общей сложности 3,9 трлн руб. инвестиций и создать 165 000 рабочих мест, уточнил Решетников.
Еще один источник для крупных инвестиционных проектов – Фонд национального благосостояния (ФНБ), продолжил Решетников. В этом году в работу были приняты решения по 14 проектам на 1,5 трлн руб., объем вложений с начала 2022 г. составил около 500 млрд. Кроме ФНБ, значимую роль будут играть институты развития, в частности, ВЭБ.РФ, Корпорация МСП и их механизмы.
Но непосредственно бюджетные деньги не единственная опора политики усиления роли государства как инвестора последней инстанции. В структуре инвестиционной активности около 20% занимают естественные монополии, напомнил Решетников. При этом, их инвестиционные программы утверждаются разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой, отметил министр. «Переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей. Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий и единых требований к их разработке и мониторингу», заявил он. В число естественных монополий входят, в частности, РЖД, «Газпром», «Россети» и ряд других компаний.
Инвестиции в последней инстанции
Усиление роли государства как инвестора последней инстанции – один из главных принципов работы мобилизационной экономики, говорил ранее «Ведомостям» ректор РАНХиГС Владимир Мау. Но он выступал за более активное применение этой модели. По его словам, она не противоречит рынку и не означает переход к советским административным управленческим практикам.
Вопрос о роли государства в инвестиционном процессе очень дискуссионный и многогранный, и на каждом историческом этапе находит свое решение, но очевидно, что в текущем моменте роль государства в разных аспектах жизнедеятельности страны будет усиливаться, в том числе и в этой сфере, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, это произойдет в первую очередь потому что ресурсы бизнеса становятся более ограниченными. Кроме того, в текущих условиях долгосрочное планирование стало гораздо более сложным из-за необходимости учета не просто множества разных рисков, которые могут быть как–то математически просчитаны, но и самой ситуации, имеющей характер неопределенности, которая как раз и отпугивает инвесторов от принятия решений, не дающих краткосрочных ответов, отметил эксперт. Поэтому роль государства в инвестиционном процессе должна восполнить какие–то ниши, которые предприниматели сами занимать не хотят, это касается и инфраструктурного развития, и обновления или создания новых производств, добавил Климанов.
Государственных ресурсов сейчас действительно вполне достаточно для инвестиций в различные проекты и на условиях частно-государственного партнерства, и просто напрямую, считает главный аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Виктор Тунев. В нынешних кризисных условиях по-настоящему эффективно инвестировать, брать на себя риски может только государство, согласился он.
Когда выдвигаются предложения по использованию средств ФНБ для инвестиций, не стоит забывать, что эти средства сейчас весьма ограничены – его ликвидная часть по итогам текущего года должна составить 5,8 трлн руб., при том, что значительная часть этой суммы – около 1,9 трлнн – уже пойдет на финансирование бюджета в 2023 г., напомнил Тунев.
Неплохим вариантом было бы, если бы бюджетный дефицит в большей степени финансировался за счет долга, а средства ФНБ оставались бы именно на проекты, предложил он. Вариант привлечения средств за счет долга в нынешних условиях видится как наименее рисковый: внешний долг России небольшой – около 20% ВВП, и допустимо увеличение этого соотношения еще как минимум на 10 процентных пунктов, считает аналитик.
Абсолютный инвестор
По итогам года Минэкономразвития прогнозирует спад инвестиций в основной капитал на 2%. Оценка была значительно улучшена после выхода статистики за второй квартал: еще в мае министерство ожидало спада в 2022 г. на 19,4%, августовская версия прогноза предполагала снижение на 10,8%. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал во II квартале 2022 г. выросли на 4,1% год к году после роста на 12,8% в I квартале. В целом за первое полугодие капвложения выросли на 7,8%. Минэк ожидает, что нижняя точка спада экономики России будет пройдена в IV квартале 2022 г., что окажет влияние и на инвестиции. В следующем году, согласно прогнозу социально-экономического развития, инвестиции сократятся на 1%, в 2024 г. перейдут к росту – на 3,9%. Консервативный вариант прогноза предполагает спад капвложений в 2022 г. на 5,1%, в 2023 г. – на 2,9%, в 2024 г. – рост на 3,4%.
При этом Минфин ставит цель увеличить объем инвестиций в основной капитал с 23 трлн руб. в 2021 г. до 43 трлн в 2030 г. Такой прогноз был представлен на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа, писали «Ведомости». Минфин ожидал, что зависимость инвестиционной активности от бюджета, напротив, снизится с нынешних 18% до 13% в 2030 г.
Доля госсектора в экономике России в 2021 г. достигла исторического максимума – ЦСР ее оценивает в 56,2% (оценка включает компании с госучастием, сектор госуправления, ГУПы). Презентацию с такими оценками первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин представил в ходе круглого стола в Совете Федерации по теме возрождения Госплана в экономике. При этом, по оценке экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, расширенная доля госсектора в России составляет около 40%.
По данным ЦСР, в структуре инвестиций в основной капитал доминируют собственные средства организаций (56,5%), в том числе госкомпаний. Бюджетные средства – второй по значимости источник финансирования инвестиций (18%). При этом частные инвестиции демонстрируют большую устойчивость в кризисное время – они меньше падают и быстрее восстанавливаются, государство это понимает, поэтому стимулирует их в рыночной парадигме, предоставляя госплечо, отмечал Копейкин.