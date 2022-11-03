Решетников предложил усилить роль государства как инвестора последней инстанции

По итогам года Минэкономразвития прогнозирует спад инвестиций в основной капитал на 2%. Оценка была значительно улучшена после выхода статистики за второй квартал: еще в мае министерство ожидало спада в 2022 г. на 19,4%, августовская версия прогноза предполагала снижение на 10,8%. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал во II квартале 2022 г. выросли на 4,1% год к году после роста на 12,8% в I квартале. В целом за первое полугодие капвложения выросли на 7,8%. Минэк ожидает, что нижняя точка спада экономики России будет пройдена в IV квартале 2022 г., что окажет влияние и на инвестиции. В следующем году, согласно прогнозу социально-экономического развития, инвестиции сократятся на 1%, в 2024 г. перейдут к росту – на 3,9%. Консервативный вариант прогноза предполагает спад капвложений в 2022 г. на 5,1%, в 2023 г. – на 2,9%, в 2024 г. – рост на 3,4%.