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Минэк разморозил главный инвестрежим после почти двухлетней паузы

Ведомство подписало СЗПК со структурой Романа Троценко на 74 млрд рублей
Анастасия Бойко
В Минэкономразвития уверены, что в реализации крупных проектов заинтересован не только бизнес, но и регионы / Андрей Америков / ТАСС

Минэкономразвития заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) после почти двухлетнего перерыва. Об этом «Ведомостям» сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Инвесторы получили возможность заключать соглашения, которые гарантируют неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру, в октябре 2020 г. после принятия закона о СЗПК. При этом с апреля прошлого года механизм не работал из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска государственной информсистемы (ГИС) «Капиталовложения». Пока механизм был заморожен, в Минэкономразвития сменился куратор реформы: замминистра Андрей Иванов ушел с поста в феврале 2022 г., на его место пришел Керефов, также было расформировано АНО «Агентство инвестиционного развития» – уполномоченная организация по сопровождению проектов. До 1 апреля власти успели заключить 36 соглашений с общей суммой инвестиций 1,3 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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