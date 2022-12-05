Минэк разморозил главный инвестрежим после почти двухлетней паузы

Инвесторы получили возможность заключать соглашения, которые гарантируют неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру, в октябре 2020 г. после принятия закона о СЗПК. При этом с апреля прошлого года механизм не работал из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска государственной информсистемы (ГИС) «Капиталовложения». Пока механизм был заморожен, в Минэкономразвития сменился куратор реформы: замминистра Андрей Иванов ушел с поста в феврале 2022 г., на его место пришел Керефов, также было расформировано АНО «Агентство инвестиционного развития» – уполномоченная организация по сопровождению проектов. До 1 апреля власти успели заключить 36 соглашений с общей суммой инвестиций 1,3 трлн руб.