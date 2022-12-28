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Цены на серебро в мире достигли максимума с апреля – $24,49 за унцию

Они растут на смягчении политики ФРС США и ослаблении доллара
Надежда Синцова
По итогам 2022 г. спрос на рынке серебра превысит предложение / JOEL SAGET / AFP

Серебро во вторник, 27 декабря, достигло ценового максимума с третьей декады апреля – $24,49 за тройскую унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex (входит в CME Group).

Максимум в ходе торгов в течение дня был зафиксирован в 12.41 мск. Позднее в течение дня стоимость мартовского фьючерса на серебро скорректировалась до $24,05 за унцию. Котировки драгметалла выросли на 35% к уровню середины октября, когда они начали расти после снижения в течение более семи месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных