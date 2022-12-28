Цены на серебро в мире достигли максимума с апреля – $24,49 за унцию

Максимум в ходе торгов в течение дня был зафиксирован в 12.41 мск. Позднее в течение дня стоимость мартовского фьючерса на серебро скорректировалась до $24,05 за унцию. Котировки драгметалла выросли на 35% к уровню середины октября, когда они начали расти после снижения в течение более семи месяцев.