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Как изменились жилищные условия россиян за 10 лет

Доля пользователей интернета и горячей воды выросла, а обеспеченность газом не изменилась
Анастасия Бойко
В плане жилищных условий Россия движется по пути всеобщего обеспечения граждан теми условиями, которые являются для уже стандартными / Евгений Разумный / Ведомости

Росстат опубликовал результаты опроса россиян об их жилищных условиях, проведенного в ходе переписи населения. В исследовании статистическое ведомство приводит данные об обеспеченности жильем, электричеством, газом, водой, интернетом и т. д. По сравнению с аналогичными показателями, полученными в ходе переписи 2010 г., уровень жизни россиян вырос почти по всем параметрам.

В общей сложности в России проживало в 2021 г. 66,1 млн домохозяйств, из них 51,5 млн – в городских населенных пунктах, 14,6 млн – в сельской местности. По сравнению с переписью, которую Росстат проводил в 2010 г., доля семей, проживающих в городе, выросла – с 75 до 78%. По данным Росстата, в 2021 г. 68% жителей страны проживало в отдельных квартирах в многоквартирных домах, 28,6% – в индивидуальных домах, 2% – в общежитиях и 1% – в коммунальных квартирах. Небольшая доля живет в гостиницах (56 500 человек) и во временном или передвижном жилье – например, в вагончиках, баржах, бытовках, ярангах, юртах (61 500 человек).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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