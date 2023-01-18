Как изменились жилищные условия россиян за 10 лет

В общей сложности в России проживало в 2021 г. 66,1 млн домохозяйств, из них 51,5 млн – в городских населенных пунктах, 14,6 млн – в сельской местности. По сравнению с переписью, которую Росстат проводил в 2010 г., доля семей, проживающих в городе, выросла – с 75 до 78%. По данным Росстата, в 2021 г. 68% жителей страны проживало в отдельных квартирах в многоквартирных домах, 28,6% – в индивидуальных домах, 2% – в общежитиях и 1% – в коммунальных квартирах. Небольшая доля живет в гостиницах (56 500 человек) и во временном или передвижном жилье – например, в вагончиках, баржах, бытовках, ярангах, юртах (61 500 человек).