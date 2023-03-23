Мишустин раскрыл долю расчетов в нацвалютах

Торговля России с СНГ в прошлом году увеличилась на 6%, а с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) – почти на 14%. Например, в 2022 г. товарооборот между Россией и Арменией вырос в 2 раза и оценивается в $5,3 млрд, импорт – в 1,5 раза до $2,8 млрд, а экспорт – в 4 раза до $2,5 млрд, говорил в интервью «Ведомостям» министр экономики Армении Ваган Керобян.