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Экономика

Мишустин раскрыл долю расчетов в нацвалютах

В товарах за прошлый год она достигла 85%
Наталья Заруцкая
duma.gov.ru

Доля расчетов России в нацвалютах со странами-партнерами в 2022 г. составила 85%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время представления в Госдуме отчета деятельности правительства за прошлый год. 

«В прошлом году только по товарам доля расчетов в нацвалютах составила 85%. Планируем продолжить увеличение расчетов в них», – сказал Мишустин. 

Торговля России с СНГ в прошлом году увеличилась на 6%, а с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) – почти на 14%. Например, в 2022 г. товарооборот между Россией и Арменией вырос в 2 раза и оценивается в $5,3 млрд, импорт – в 1,5 раза до $2,8 млрд, а экспорт – в 4 раза до $2,5 млрд, говорил в интервью «Ведомостям» министр экономики Армении Ваган Керобян.

Страны приняли совместные «антикризисные» меры, отметил Мишустин: они помогли предотвратить возникновение нехватки оборудования, продовольствия, лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

По словам премьер-министра, Россия и ЕАЭС согласовали подходы к дальнейшему расширению использования национальных валют, в частности, они развивают независимую финансовую систему внутри объединения. «В целом развитие международного взаимодействия – задача, которой мы будем и дальше уделять особое внимание», – заявил Мишустин. 

В 2022 г. по России и ее народу был нанесен «сильнейший в современной истории страны санкционный удар», заявил Мишустин. По его словам, в прошлом году «началась глубокая трансформация мироустройства» и ускорилось движение к многополярности.

Мишустин назвал 2022 г. «годом сложного адаптационного периода», добавив, что сейчас российская экономика «вернулась на траекторию роста». Он отметил, что важно обеспечивать устойчивость экономики и задействовать все ресурсы, «чтобы сделать нашу страну еще сильнее».

В ответ на проведение спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ограничений — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.

Глава государства не раз подчеркивал, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. 21 февраля он заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны, и отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».

Ранее по теме: Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет правительства за 2022 год
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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