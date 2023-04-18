Темпы роста ВВП Китая в I квартале ускорились выше прогнозов

В I квартале 2023 г. ВВП Китая вырос на 4,5% в сравнении с I кварталом 2022 г. и на 2,2% - к IV кварталу 2022 г. Это следует из опубликованных 18 апреля данных Государственного бюро статистики (ГБС) страны. В 2022 г. ВВП Китая вырос на рекордно низкие с 1976 г. (не считая ковидного 2020 г.) 3% и впервые не уложился в целевые показатели роста в 5,5%.