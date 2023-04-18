Темпы роста ВВП Китая в I квартале ускорились выше прогнозов

Темпы роста ВВП Китая в I квартале ускорились выше прогнозовЭкономика КНР быстро растет после снятия ковидных ограничений
В I квартале 2023 г. ВВП Китая вырос на 4,5% в сравнении с I кварталом 2022 г. и на 2,2% - к IV кварталу 2022 г. Это следует из опубликованных 18 апреля данных Государственного бюро статистики (ГБС) страны. В 2022 г. ВВП Китая вырос на рекордно низкие с 1976 г. (не считая ковидного 2020 г.) 3% и впервые не уложился в целевые показатели роста в 5,5%.
Рост добывающей промышленности за I квартал 2023 г. составил 3,7% в годовом исчислении, перерабатывающей – 3,3%, сферы услуг – 5,4%. Рост в сельском хозяйстве составил в годовом исчислении 3,6%. В I квартале текущего года общий объем розничных продаж потребительских товаров увеличился на 5,8% в годовом исчислении, в то время как в предшествовавшем квартале 2022 г. снизился на 2,7%.
«Производство и спрос стабильно восстанавливались, занятость и цены оставались в целом стабильными, доходы населения продолжали расти, рыночные ожидания значительно улучшились, а национальная экономика сделала хороший рывок в первые три месяца года», – считают в ГБС КНР.
Результаты роста ВВП Китая превзошли ожидания западных аналитиков (опрошенные Reuters эксперты предполагали годовой рост в 4%), они также улучшили годовой прогноз.
Citi повысил прогноз роста ВВП КНР в 2023 г. до 6,1% с 5,7% ранее. Еще в марте годовой прогноз Международного валютного фонда (МВФ) был улучшен до 5,4%. Целевой показатель роста, заданный для китайской экономики в начале года бывшим премьером КНР Ли Кэцяном, – 5%. Этот ориентир был оглашен после того, как в начале декабря 2022 г. китайские власти взяли курс на отказ от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.
Смягчению ограничений предшествовали массовые протесты, а также негативная экономическая динамика. Коронавирусные ограничения предшествующих двух лет сильно сдерживали деловую активность в Китае и спрос со стороны китайского населения на товары и услуги, накладывали сильные ограничения на внешнюю торговлю Китая, говорит профессор СПбГУ Яна Лексютина.
После облегчения карантинных мер наблюдается восстановление деловой активности и потребительского спроса Китая, что находит подтверждение в росте китайской экономики в I квартале, считает эксперт. «Можно говорить о том, что фактор коронавирусных ограничений уже уходит с повестки дня китайского руководства, что однако не отменяет многие другие сложности, которые приходится преодолевать китайской экономике», – говорит Лексютина.