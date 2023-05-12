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Россияне получили налоговые вычеты на сумму 2,7 трлн рублей в 2022 году

Самыми популярными традиционно стали льготы, связанные с покупкой жилья
Ярослава Костенко
Использование налоговых вычетов зависит от осведомленности населения и соразмерности затраченных усилий с суммами возврата / Евгений Разумный / Ведомости

Самыми популярными традиционно стали имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. В прошлом году этим видом льготы воспользовалось 4,3 млн налогоплательщиков. Общая сумма предоставленных имущественных вычетов составила почти 2 трлн руб. Годом ранее 4 млн человек заявили вычеты по этой программе на сумму 1,7 трлн руб.

На втором месте оказались социальные вычеты. В них входят социальные вычеты по суммам, перечисленным налогоплательщикам в виде пожертвований, за лечение и приобретение медикаментов, собственное обучение, а также учебу детей, братьев и сестер до 24 лет в очном формате. Сюда же относится компенсация по суммам взносов по договорам добровольного страхования, взносов по договорам НПО, ДПС и ДСЖ, а также за прохождение независимой оценки на соответствие требованиям к квалификации. В 2022 г. 3,4 млн человек получили налоговые вычеты на сумму 206 млрд руб., годом ранее 2,6 млн граждан суммарно получили вычеты на сумму 139 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных