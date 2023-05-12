Россияне получили налоговые вычеты на сумму 2,7 трлн рублей в 2022 году

На втором месте оказались социальные вычеты. В них входят социальные вычеты по суммам, перечисленным налогоплательщикам в виде пожертвований, за лечение и приобретение медикаментов, собственное обучение, а также учебу детей, братьев и сестер до 24 лет в очном формате. Сюда же относится компенсация по суммам взносов по договорам добровольного страхования, взносов по договорам НПО, ДПС и ДСЖ, а также за прохождение независимой оценки на соответствие требованиям к квалификации. В 2022 г. 3,4 млн человек получили налоговые вычеты на сумму 206 млрд руб., годом ранее 2,6 млн граждан суммарно получили вычеты на сумму 139 млрд руб.