Профсоюзы попросили правительство отказаться от моратория на трудовые проверки

Мораторий был введен постановлением правительства от 10 марта 2022 г. для поддержки бизнеса в связи с введенными санкциями. Согласно этому документу, внеплановые проверки предприятий можно проводить только в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью людей. Для этого нужно согласование с прокуратурой. Плановые проверки оставили только в санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и пожарной сферах для небольшого перечня высокоопасных объектов, также сохранился надзор в области промышленной безопасности. В марте этого года действие нормы продлили до 2030 г.