Профсоюзы попросили правительство отказаться от моратория на трудовые проверки

Профсоюзы попросили правительство отказаться от моратория на трудовые проверкиВ ФНПР считают, что это ущемляет права работников, но эксперты с этим не согласны
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просит правительство вывести из-под действия моратория трудовые проверки бизнеса. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников, следует из письма председателя ФНПР Михаила Шмакова премьер-министру Михаилу Мишустину (документ есть у «Ведомостей»). В аппарате правительства подтвердили «Ведомостям» получение письма.
Мораторий был введен постановлением правительства от 10 марта 2022 г. для поддержки бизнеса в связи с введенными санкциями. Согласно этому документу, внеплановые проверки предприятий можно проводить только в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью людей. Для этого нужно согласование с прокуратурой. Плановые проверки оставили только в санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и пожарной сферах для небольшого перечня высокоопасных объектов, также сохранился надзор в области промышленной безопасности. В марте этого года действие нормы продлили до 2030 г.