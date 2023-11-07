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Профсоюзы попросили правительство отказаться от моратория на трудовые проверки

В ФНПР считают, что это ущемляет права работников, но эксперты с этим не согласны
Екатерина Волкова
Мораторий на трудовые проверки бизнеса мешают полноценной защите прав работников, считают в ФНПР и просят премьер-министра Михаила Мишустина (на фото) его отменить / Дмитрий Астахов / РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просит правительство вывести из-под действия моратория трудовые проверки бизнеса. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников, следует из письма председателя ФНПР Михаила Шмакова премьер-министру Михаилу Мишустину (документ есть у «Ведомостей»). В аппарате правительства подтвердили «Ведомостям» получение письма.

Мораторий был введен постановлением правительства от 10 марта 2022 г. для поддержки бизнеса в связи с введенными санкциями. Согласно этому документу, внеплановые проверки предприятий можно проводить только в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью людей. Для этого нужно согласование с прокуратурой. Плановые проверки оставили только в санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и пожарной сферах для небольшого перечня высокоопасных объектов, также сохранился надзор в области промышленной безопасности. В марте этого года действие нормы продлили до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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