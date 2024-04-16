«Люди плачут на углах»: как в Аргентине проходит шоковая терапия Хавьера Милея

Государственный вуз на западе Аргентины не может справиться с растущими счетами за коммунальные услуги, руководство урезает деньги на уборку помещений и нервно гадает, во сколько раз увеличатся расходы в этом месяце. В январе университет получил счет за электроэнергию на сумму около 20 млн песо ($23 141), в феврале он уже составил 40 млн ($46 283), а по итогам апреля преодолеет отметку в 60 млн песо ($69 424), негодует Осовникар.