«Люди плачут на углах»: как в Аргентине проходит шоковая терапия Хавьера Милея

«Люди плачут на углах»: как в Аргентине проходит шоковая терапия Хавьера МилеяСтрана переживает тяжелые времена
Проректор аргентинского Национального университета Комауэ (UNCo) Пол Осовникар в начале апреля сообщил изданию LM Neuquén: «Мы на грани неплатежеспособности».
Государственный вуз на западе Аргентины не может справиться с растущими счетами за коммунальные услуги, руководство урезает деньги на уборку помещений и нервно гадает, во сколько раз увеличатся расходы в этом месяце. В январе университет получил счет за электроэнергию на сумму около 20 млн песо ($23 141), в феврале он уже составил 40 млн ($46 283), а по итогам апреля преодолеет отметку в 60 млн песо ($69 424), негодует Осовникар.
Кризисная ситуация в учебных заведениях – лишь один из множества примеров того, как рекордная инфляция рушит экономику Аргентины.
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