/ Экономика

Эксперты оценили работу бизнеса над размером пенсий сотрудников

Почти половина компаний тратит на корпоративные пенсионные программы менее 3% ФОТа
Анастасия Бойко
У пенсионных программ сравнительно низкая доходность – сотрудникам проще положить деньги на депозит, чем участвовать в корпоративных акциях / Андрей Гордеев / Ведомости

Почти половина (48%) компаний предлагали сотрудникам корпоративные пенсионные программы в 2023 г., следует из опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой сетью ДРТ (бывшая Deloitte). Среди причин, которые препятствуют их внедрению, респонденты назвали высокую стоимость таких программ, сомнения в их мотивационной эффективности и сложное администрирование. В 2021 г., когда Deloitte проводила аналогичное исследование, доля была выше – 54%, но, как уточнил «Ведомостям» представитель компании, прошлая выборка не абсолютно идентична нынешней.

Чуть меньше половины (44%) компаний, у которых есть пенсионные программы для сотрудников, тратят на них менее 3% от фонда оплаты труда (ФОТ). Расходы около трети компаний занимают от 3 до 7% ФОТа. Еще часть респондентов (17%) направляют на эти цели 8–11% ФОТа, и только 6% компаний расходуют 12% и более. При этом чаще всего компании софинансируют участие в таких программах – в 60% случаев внесение взносов сотрудником является обязательным условием участия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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