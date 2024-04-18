Эксперты оценили работу бизнеса над размером пенсий сотрудников

Чуть меньше половины (44%) компаний, у которых есть пенсионные программы для сотрудников, тратят на них менее 3% от фонда оплаты труда (ФОТ). Расходы около трети компаний занимают от 3 до 7% ФОТа. Еще часть респондентов (17%) направляют на эти цели 8–11% ФОТа, и только 6% компаний расходуют 12% и более. При этом чаще всего компании софинансируют участие в таких программах – в 60% случаев внесение взносов сотрудником является обязательным условием участия.